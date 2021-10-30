بعد مرور عام ونصف عام على تفشي جائحة كورونا، ارتفعت الرغبة في السفر مجددا في ألمانيا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه فرع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" للاستشارات الاقتصادية في ألمانيا ونُشرت نتائجه اليوم السبت، سافر بالفعل هذا العام 44% من الذين شملهم الاستطلاع، بينما يعتزم 34% آخرون السفر خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال إينجو باور، الخبير لدى الشركة، عن نتائج الاستطلاع: "بعد18 شهرا مرهقة من الجائحة، يشعر الألمان الآن بحاجة إلى الفرار من الحياة اليومية، ويجد كثير منهم متنفسا في السفر داخل، أو خارج البلاد خلال العطلات"، مشيرا إلى أن الخوف من الإصابة بكورونا يتوارى الآن.

وقال باور: "يتزايد عدد الأشخاص الذين يعتزمون قضاء عطلات بصرف النظر عن كورونا".

وبحسب الاستطلاع، ذكر 90% من الأشخاص الذين سافروا بالفعل في عطلة خلال هذا العام، أنهم كانوا يميلون إلى الشعور بالأمان خلال كل من رحلة الذهاب والعودة وفي أماكن إقامتهم في وجهة العطلة، وأضافوا أنهم يعتزمون السفر مرة أخرى. ووصف حوالي 60% تجربتهم في العطلة بأنها كانت سلسلة بشكل مدهش سواء كانوا قد قضوا عطلتهم داخل ألمانيا أو خارجها.

وأكد باور أن التجارب الإيجابية كان لها تأثير على زيادة الرغبة في السفر، حيث عادت الجاذبية مرة أخرى للرحلات الشاملة إلى دول أوروبية، بوجه خاص.

وذكر نحو ثلثي الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يستبعدون القيام بمثل هذه الرحلات خلال الأشهر الستة المقبلة، بزيادة قدرها 11 نقطة مئوية مقارنة بالربيع الماضي.