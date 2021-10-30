أفادت نتائج صدرت عن لجنة معنية بمراجعة استجابة السويد لجائحة كوفيد19- أن رد فعل المسؤولين كان بطيئا للغاية.

وجاء في النسخة الأولية للتقرير أن "الوقاية الأولية من المرض وإجراءات المكافحة لم تكن كافية لمنع أو حتى الحد من انتشار الفيروس بشكل كبير بالبلاد".

وكانت السويد مختلفة عن بقية الدول الغربية في استجابتها للجائحة، من خلال تجنب فرض حالات إغلاق عام والسماح لسكانها بممارسة الحق في أن يقرروا لأنفسهم الخضوع لعزل ذاتي أم لا. وكانت معظم الدول الأخرى قد فرضت على العاملين غير الضروريين بالعمل من منازلهم في محاولة للسيطرة على تفشي المرض.

وتحاول اللجنة الآن أن تقيم ما إذا كان ذلك النهج حكيما. ومن المتوقع صدور تقرير نهائي في شباط/ فبراير المقبل. لكن التقرير المبدئي يشير الآن إلى أنه يبدو من المحتمل أن تفشي الإصابات كان أكبر بشكل هائل في آذار/ مارس عام 2020 عما كان مبين في بيانات الوقت الفعلي التي كان المسؤولون يستخدمونها في ذلك الوقت.

كما انتقدت اللجنة تأخر الحكومة في إنشاء أنظمة اختبار ورصد للحالات.

وأصيب بالفيروس في السويد حتى الآن خلال الجائحة، نحو 2ر1 مليون شخص، وتوفي 15 ألف شخص، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة.