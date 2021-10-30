قال مسؤولون إنه تم اكتشاف زورق خشبي كان يستخدمه شعب المايا القديم ويعتقد أن عمره يزيد عن ألف عام في جنوب المكسيك فيما يعد جزءا من العمل الأثري المصاحب لبناء خط جديد للسكك الحديدية.

وتم العثور على الزورق النادر للغاية سليما تماما مغمورا في بركة مياه عذبة في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية بالقرب من أطلال مدينة تشيتشن إيتزا التي كانت ذات يوم مدينة رئيسية في المايا تتميز بمعابد منحوتة بشكل متقن وأهرامات شاهقة.

وذكر بيان لمعهد الآثار المكسيكي إن طول الزورق يزيد قليلا عن 1.6 متر وعرضه 80 سنتيمترا ومن المحتمل أنه كان يستخدم لنقل المياه من البحيرة أو في عروض إبداعية.

وتم العثور علي الزورق أثناء قيام العمال بتفقد المنطقة المحيطة بالبحيرة بالقرب من جزء من مشروع السكة الحديد الذي سيربط المنطقة مع كانكون ، أكبر منتجع ساحلي في المكسيك.