أشارت توقعات إلى أن العمال في بريطانيا سيواجهون ثلاث سنوات تشهد ارتفاعا هزيلا في مستوى المعيشة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وتشير توقعات "مكتب مسؤولية الميزانية" التي نشرت هذا الأسبوع إلى أن متوسط الرواتب بعد تعديلها وفقا للأسعار ستكون أعلى قليلا في نهاية عام 2024 مما هي عليه حاليا.

وترسم هذه التوقعات صورة قاتمة بالنسبة لملايين البريطانيين، الذين قضوا بالفعل أكثر من عقد دون زيادة في الأجور في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

ومن المقرر أن تتزايد الضغوط على الأسر العادية بعدما أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك زيادات ضريبية ضخمة هذا العام لدعم هيئة الخدمة الصحية الوطنية، وخفض الاقتراض.

ووفقا لتوقعات "مكتب مسؤولية الميزانية"، المستقل، والمعني بمراجعة أداء الميزانية العامة في بريطانيا، ستنخفض الدخول الحقيقية بعد خصم الضرائب بنحو 5ر1% خلال النصف الثاني من هذا العام، ليستغرق الأمر حتى عام 2023 من أجل العودة إلى مستويات منتصف عام .2021

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الضغوط على الأسر العادية تزيد المخاوف من أن يخاطر بنك إنجلترا (البنك المركزي) بإلحاق المزيد من الضرر الاقتصادي عبر رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، كما هو متوقع.

وتتوقع الأسواق أن يرفع مسؤولو بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي، الذي يقترب حاليًا من الصفر ، إلى 1?? بحلول منتصف العام المقبل، استجابة لضغوط الأسعار التي من المتوقع أن ترفع معدلات التضخم إلى أكثر من ضعف الهدف المحدد عند نسبة 2??.