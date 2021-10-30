ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) في تقرير لها مؤخرا أن عشاء عيد الشكر هذا العام قد يكون الأغلى في تاريخ العطلة.

وأوضحت الصحيفة أن أسعار العديد من الأطعمة قفزت بشكل حاد هذا العام ومن المرجح أن تصل أسعار الديك الرومي إلى مستويات قياسية.

وأدت تكاليف النقل المرتفعة وسلسلة التوريد المعقدة ونقص العمالة والسياسات التجارية وسوء الأحوال الجوية إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية.

في الوقت نفسه، سيلعب التضخم دورا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للأغذية في سبتمبر بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض بنسبة 10.5 بالمائة، حسبما ذكرت الصحيفة