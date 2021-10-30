انضمّت الشابة السويدية غريتا تونبرغ إلى تظاهرة من تنظيم نشطاء شباب مدافعين عن البيئة في لندن احتجاجا على دور المؤسسات المالية في الأزمة المناخية، وذلك قبل يومين من انطلاق مؤتمر كوب26 في اسكتلندا.

وظهرت تونبرغ، الوجه البارز لحركة "فرايدايز فور فيوتشر"، إلى جانب عشرات النشطاء المحتشدين أمام مصرف "ستاندرد تشارترد". وسرعان ما أحاطت بها مجموعة من المصوّرين.

وهي غادرت الموقع من دون الإدلاء بأي تصريح، لكنها أشارت على حسابها في "تويتر" إلى أنها تطلب من هذه المؤسسة المالية "التوقّف عن تمويل انهيارنا".

وكتبت تونبرغ البالغة 18 عاما "لا تزال المصارف تضخّ مبالغ طائلة في مصادر الطاقة الأحفورية التي تزعزع أسس كوكبنا وتضع الكثير من الأرواح في خطر".

وأطلق النشطاء الجمعة سلسلة من التحرّكات تستهدف مصارف أخرى في حيّ المال والأعمال في لندن.

ومن المرتقب أن تحضر غريتا تونبرغ إلى غلاسكو للمشاركة في مسيرة كبيرة من أجل المناخ ستنظّم في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة.

وكانت الشابة قالت في تصريحات أدلت بها لوكالة فرانس برس في منتصف تشرين الأول/أكتوبر "ّإذا ما استمرّ الوضع على هذه الحال، فإن مؤتمر الأطراف هذا لن يؤدي إلى تغيّرات كبيرة".