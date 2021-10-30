تمكن محققون دوليون من تحديد هوية 12 شخصا يشتبه في أنهم أعضاء رئيسيون في عصابة دولة للقرصنة الإلكترونية.

ويعتقد أن المشتبه بهم تورطوا في "هجمات مدمرة" استهدفت شركات كبرى وبني تحتية مهمة، وفقا للشرطة الجنائية الأوروبية (يوروبول) وهيئة التنسيق الأمني والقضائي في الاتحاد الأوروبي (يوروجست)

وأفادت السلطات الأوروبية بأن الهجمات أضرت بـ 1800 شخص في 71 دولة.

وأعقب هذا الإعلان مداهمات لمنازل في أوكرانيا وسويسرا الثلاثاء الماضي، صادر خلالها المسؤولون مبالغ مالية وسيارات فارهة.

ولا تزال السلطات تقوم بفحص بعض أجهزة الكمبيوتر التي تمت مصادرتها.

ولم يتم القبض على المشتبه بهم بعد، لكن يُعتقد أنهم يقومون بأدوار مختلفة في إطار العصابة الإجرامية حيث يخترق بعضهم شبكات تكنولوجيا المعلومات، بينما يقوم آخرون بتثبيت برامج خبيثة.

وأشارت تقارير إلى أن الجناة أمضوا شهورا في البحث داخل الأنظمة للعثور على نقاط ضعف قبل أن يتمكنوا من حجب هذه الأنظمة وطلب فدي.