خلصت دراسة أجرتها مجموعة كريدي سويس المصرفية السويسرية إلى أن قضاء عطلة رفاهية لمدة أسبوعين قد يتطلب زراعة نحو 400 شجرة لتخفيف البصمة الكربونية الناجمة عن الأنشطة الفردية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وكشفت الدراسة، التي توضح بالتفصيل خيارات نمط الحياة والتأثير الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة، أن الفرد سيكون بحاجة إلى زراعة 13 شجرة في العام من أجل احتساء كوبين من القهوة بالحليب يوميا.

وأجرت الدراسة مسحا بشأن عدد الأشجار اللازمة للتخفيف من سلوك المستهلك اليومي ومحو البصمة الكربونية للشخص على مدار عام.

ويرى معدو الدراسة أنه من المحتمل أن يظل من الصعب على معظم المستهلكين فهم مدى سوء النشاط الفردي من وجهة النظر المتعلقة بتغير المناخ.

ويضيف معدو الدراسة، ومن بينهم يوجين كليرك، أن استبدال شريحة لحم وبطاطس مقلية بطبق معكرونة نباتية بولونيز على العشاء سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 94% في الانبعاثات، في حين أن أثر كوب الشاي الأبيض أقل بنحو 90% من أثر كوب القهوة بحليب.

وأظهرت الدراسة أن الاستحمام لمدة ثماني دقائق كل يوم يحتاج إلى ما يصل إلى 10 أشجار في السنة للوصول إلى صفر انبعاثات.