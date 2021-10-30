قال مسؤول كبير بالشرطة في أوغندا إن قنبلة تشبه ثمرة فاكهة قتلت طفلين على الأقل في قرية بعد أن أعطيت لهما وهما يلعبان.

وقال متحدث باسم الشرطة على تويتر إن الانفجار وقع في القرية التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمالي العاصمة كمبالا مما أسفر عن مقتل صبي في الرابعة عشرة من عمره وطفل آخر يعاني من إعاقة. وهذا الانفجار هو الثالث في البلاد في غضون أسبوع.

وانفجرت قنبلة في حافلة يوم الاثنين وتسببت في مقتل اثنين بينما انفجرت قنبلة في مطعم يوم السبت الماضي وقتلت امرأة وأصابت ثلاثة أشخاص آخرين.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن انفجار المطعم. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن انفجار الجمعة. ولم يتسن التواصل مع الشرطة لمعرفة ما إذا كان لديها مشتبه بهم.