أكدت دراسة طبية جديدة، ُنشرت في عدد أكتوبر من مجلة"Hypertension Research "، على الدور الفعال الذي تلعبه تدريبات القوة، خاصة "تمارين المقاومة متساوية القياس (IRT)، في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

وكشفت الدراسة، التي أجريت في جامعة "نيو ساوث ويلز" للطب والصحة في بريطانيا، على تأثير ضغط الدم على 1,13 مليار شخص حول العالم.. وفي 2019 تسبب ضغط الدم المرتفع في وفاة نحو 10,8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ليصبح في مقدمة عوامل الخطر الرئيسية للوفاة.

وقال الدكتور" هاريسون هانسفور"، أستاذ أمراض القلب في الجامعة: "بالنظر إلى تأثير هذا التحدي الصحي العالمي، هناك حاجة واضحة للحد من انتشار ارتفاع ضغط الدم، مع التوعية بضرورة ممارسة الرياضة كأحد الحلول الإستراتيجية للحد من هذه المشكلة الصحية الحيوية.. تمارين (IRT)، هو نوع من تمارين القوة، حيث تنتج العضلات القوة ولكن لا تطرأ تغيرات على طول العضلات.

وفي الدراسة الحالية، وجد الفريق البحثي أن (IRT)، كان آمنًا للغاية ويسبب تغيرات ذات مغزى في ضغط الدم، تقريبًا بقدر ما يتوقع رؤيته مع أدوية خفض ضغط الدم .. وأضاف الباحثون أن هذه النوعية من التدريبات تعد وسيلة فعالة، من حيث الوقت لخفض ضغط الدم.