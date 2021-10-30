سجلت هولندا رقما قياسيا جديدا لها فيما يتعلق بمحادثات تشكيل ائتلاف حكومي في الوقت الذي فشلت فيه البلاد في تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من سبعة أشهر من انتخاباتها البرلمانية.

فقد مر 226 يوما من مفاوضات تشكيل ائتلاف - الأطول في تاريخ البلاد- ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.

وتتفاوض أربعة أحزاب حاليا بشأن استمرار الائتلاف الحالي بقيادة رئيس الوزراء مارك روته.

وبدأت للتو المحادثات الحقيقة، حيث قال روته إنه لا يتوقع نتيجة سريعة مع انطلاق المحادثات.

وقال "لا يزال هناك الكثير لفعله".

وكان الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله يبلغ 225 يوما وكان ذلك في عام 2017 عندما كان السياسيون يعملون لتشكيل حكومة روته الثالثة.

وتحتفظ بلجيكا المجاورة لهولندا بالرقم القياسي العالمي ففي عامي 2011/2010 استغرقت عملية تشكيل الحكومة 541 يوما.

وتوجه الناخبون الهولنديون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية في 17 أذار/مارس الماضي.

وخرج "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" اليميني بزعامة روته من هذه الانتخابات أقوى من السابق وحقق حزب "دي 66 " اليساري مكاسب كبيرة، ولكن هناك حاجة إلى أربعة أحزاب أخرى على الأقل لتشكيل تحالف أغلبية.