ذكر كين جيكوبس، الرئيس التنفيذي بشركة لازارد، أن الشركة قامت بتسريع عملية التوظيف وتتوقع بالفعل أن تحقق رقما قياسيا آخر في إبرام الصفقات في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام.

يشار إلى أن لازارد بين أهم عشر شركات في العالم تقدم المشورة بشأن عمليات الدمج.

وقال جيكوبس في مقابلة بعدما أعلنت شركته نتائج الربع الثالث "نواصل الاستثمار من أجل النمو ولدينا وتيرة توظيف مرتفعة". ويتوقع أن توصل الشركة لمستوى آخر مرتفع الربع الجاري في شركته الخاصة بالاستشارات المالية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف " نتوقع عائدات قياسية لعام 2021، متجاوزة بسهولة عام 2020، بزخم قوي حتى 2021".

وقال إن وتيرة التوظيف من المحتمل أن تظل سريعة حتى أوائل 2022، ومن المرجح أن يظل عقد الصفقات مرتفعا في العام الجديد.

أعلنت لازارد عائدات تشغيلية بقيمة 702 مليون دولار وعائدات تشغيلية للاستشارات المالية بقيمة 381 مليون دولار، وكلاهما قياسيان، للثلاثة أشهر حتى أيلول/سبتمبر.