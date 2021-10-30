أوقفت الشرطة الفدرالية مغني الراب الأميركي فيتي واب في نيويورك بتهمة الاتجار بالمخدرات، لا سيما الهيرويين، على ما أعلنت السلطات القضائية المحلية.

ووجّهت محكمة في نيويورك الاتهام إلى الفنان البالغ من العمر 30 عاما واسمه الأصلي وليام جونيور ماكسويل الثاني، فضلا عن خمسة أشخاص آخرين.

وهم متّهمون بنقل وتوزيع وبيع أكثر من مئة كيلوغرام من المخدرات، لا سيما الهيرويين والفنتانيل، وهو مخدّر أفيوني صناعي قويّ، في منطقة لونغ آيلند بالقرب من نيويورك وفي نيو جيرزي بين حزيران/يونيو 2019 وحزيران/يونيو 2020، وفق بيان وزارة العدل.

وخلال عمليات المداهمة، ضبطت قوى الأمن حوالى 1,5 مليون دولار نقدا و16 كيلوغراما من الكوكايين وكيلوغرامين اثنين من الهيرويين، فضلا عن عدّة حبوب فنتانيل وأسلحة متعددة، بحسب البيان.

وقام عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" بتوقيف الفنان بعد ظهر الخميس في محيط ملعب البايسبول "سيتي فيلد" في منطقة كوينز حيث غالبا ما تقام مهرجانات.

وكان من المفترض أن يحيي المغني المتّهم بتولّي "التوزيع" في سياق هذه الشبكة عرضا في الموقع ضمن مهرجان "رولينغ لاود".

وقال مايكل دريسكول أحد المسؤولين في الشرطة الفدرالية في نيويورك "يظهر توقيف مغني راب شهير وحارس سجن ضالعين في الاتجار بالمخدرات مدى الفساد" في هذا المجال.

وقد يحكم على فيتي واب في حال إدانته بالسجن مدى الحياة.