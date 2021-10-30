انطلقت اليوم السبت، بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، فعاليات " يوم المدن العالمي " وذلك بمشاركة دولية واسعة.

وتقام فعاليات هذا العام ، التي تستمر على مدار يومين ، تحت عنوان " تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية " وبحضور ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات المنظمة، وعدد من العمد والمحافظين الممثلين لعدد من بلدان ومدن العالم.

وتتضمنن الفعاليات عقد عدد من الموائد المستديرة التي ستناقش بعض الموضوعات المتعلقة بيوم المدن العالمي، وعلى رأسها عدد من المبادرات الدولية ذات الصلة منها " التكيف مع المناخ لأكثر الناس تأثراً "، و"نتائج مؤتمر المدن الذكية "ومبادرة " المستقبل الأخضر.

ومن المنتظر أن يشارك في يومها الختامي غدا الأحد، رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك وفقا لمصادر محلية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن اختيار مدينة الأقصر لاستضافة احتفالها باليوم العالمي للمدن لهذا العام.