يقوم مارك زاكربرغ من خلال إعادة تسمية مجموعته "ميتا" برهان كبير على العالم الموازي المعروف بـ "ميتافيرس"، مخاطرا بضخّ عشرات مليارات الدولارات فيه من دون ضمانات لعائدات على هذا الاستثمار.

وكثيرة هي التعليقات التي سخرت من هذه المبادرة أو اعتبرتها محاولة فجّة لتحريف الانتباه عن المشكلات التي تتخبّط فيها المجموعة العملاقة، لكنّ آخرين رأوا أبعد من ذلك بكثير.

وقال كولين سيباستيان المحلّل لدى "بيرد" إن "هذا يعني أن عالم ميتافيرس ليس مجرّد مشروع ثانوي. فالمجموعة منخرطة بالكامل في تطوير المنصّة الرقمية المقبلة التي ستحلّ محلّ الإنترنت الجوّال".

وكان مارك زاكربرغ قال الاثنين خلال عرض نتائج المجموعة إن المبالغ المخصّصة ل"فيسبوك ريالتي لابز" ستحرم النتائج التنفيذية (وهو معدّل الأرباح المحصّل من نشاطات الشركة) من أكثر من 10 مليارات دولار، اعتبارا من هذه السنة.

وأقرّ مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم "أتوقّع أن ينمو هذا الاستثمار سنة بعد الأخرى في المستقبل".

وهي عشرات مليارات الدولارات التي ستُحرم منها شركة ينبغي لها قبل أن تحوّل "ميتافيرس" إلى واقع ملموس أن تواصل تنمية نموذجها الحالي بالاستناد إلى الإعلانات في سياق نهج يلقى مزيدا من الانتقادات.

وقد أظهرت مستندات داخلية سرّبتها المهندسة السابقة في المجموعة فرانسيس هاوغن أن المجموعة التي تتّخذ في مينلو بارك (كاليفورنيا) مقرّا لها كانت قلقة من عدم استقطاب ما يكفي من المستخدمين من الجيل الشاب، ليس فحسب إلى "فيسبوك" الذي لم يعد منذ وقت طويل يثير اهتمام الشباب بل إلى "إنستغرام" أيضا.

كما إن تحديث نظام تشغيل هواتف "آي فون" أخيرا انعكس سلبا على علاقتها بالمروّجين الذين لم يعودوا يحصلون على فكرة كاملة عن فعالية حملاتهم.

وهذا هو أيضا أحد الرهانات الرئيسية من مشروع "ميتافيرس" الرامي إلى الاستغناء عن "آبل" وكلّ الوسطاء الآخرين من خلال توفير بيئة مكتفية ذاتيا، وفق أودري شومر المحللة لدى مجموعة "إي ماركتر".

وقد شدّد مارك زاكربرغ مرارا وتكرارا على ضرورة التشغيل البيني وتيسير التحويلات بين العوالم الافتراضية، داعيا جهات خارجية إلى الانضمام إلى المغامرة ومنصّبا نفسه مؤسسا ومرجعا في هذا النظام، كما حال متجر "آب ستور" من "آبل" ومحرّك "غوغل" البحثي وشبكة الإنترنت برمّتها.