استدعت السلطات في صقلية خدمات الطوارئ بشكل متكرر ، في الوقت الذي يكافح فيه المواطنون لمواجهة العواصف القوية التي ضربت الجزيرة.

وتم استدعاء فرق الإنقاذ في كاتانيا وسيراكيوز نحو 160 مرة في غضون 24 ساعة ، وفقا لما ذكره رجال الإطفاء في تغريدة لهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقت سابق

وقال سالفو كوسينا رئيس هيئة الحماية المدنية في صقلية لمحطة "راي 1" إن الأمطار أصبحت أشد غزارة.

واقتلعت العاصفة الأشجار في بعض المناطق.

وقامت الانقاذ بنقل الذين حاصرتهم المياه إلى بر الأمان في زورق ، وفقا لما أظهره مقطع مصور بالفيديو .