شهد معدل الإنفاق الشخصي في أمريكا ارتفاعا بوتيرة ثابتة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مما يعكس مزيدا من النمو في النفقات المخصصة للخدمات، ويشير إلى زخم معتدل للاقتصاد في الربع الأخير من العام، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء

وارتفع معدل التضخم الذي تتم متابعته عن كثب، في توافق مع التوقعات، فيما انخفض الدخل الشخصي إثر تراجع الإيرادات العمومية بنسبة 1 %.

وارتفع الطلب على البضائع والخدمات، التي لم يتم تعديل أسعارها، بنسبة 6ر0 % بعد زيادة الأرباح بنسبة 1 % في آب/ أغسطس، وفقا لبيانات وزارة التجارة.

وارتفع مقياس سعر النفقات الشخصية، الذي يستخدمه بنك الاحتياط الاتحادي معيارا لمعدل التضخم الذي يستهدفه، بنسبة 4ر4 % بالمقارنة الشهر الماضي، مقارنة بأيلول/ سبتمبر .