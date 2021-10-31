التحدي الرئيسي يكمن في اتخاذ قرارات مشتركة من الدول الأعضاء باختلاف نهجها السياسي

الخليج شبه مغلق ويتصل ببحر العرب والمحيط الهندي فقط عبر «هرمز» والضغوط عليه شديدة

دول المنظمة الشريان الرئيسي للإمدادات النفطية عالمياً وهي تتأثر وتؤثر بحركة نقل النفط والغاز

أنشانا مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية للتأهب والاستعداد والتعامل مع الحالات الطارئة

تعتبر المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من المنظمات الفاعلة في مجال حماية البيئة على مستوى منطقة الخليج العربي وبحر العرب، حيث تساهم المنظمة في توحيد الجهود وتنسيق التعاون بين دول المنطقة في مجال حماية البيئة البحرية.

وتعمل المنظمة التي تضم 8 دول هي الكويت والسعودية وإيران وقطر والبحرين وسلطنة عمان والعراق والإمارات على وضع إستراتيجية جديدة لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها للدول الأعضاء وتزويدها بالبيانات اللازمة في حال حدوث طوارئ كالتسربات النفطية أو حوادث السفن والظواهر البحرية، بالإضافة إلى تقديم يد المساعدة في الإنقاذ والمكافحة والمعالجة. ‏

الأمين العام التنفيذي للمنظمة د. جاسم بشارة تحدث إلى «الأنباء» في أول لقاء صحافي له بعد تعيينه في منصبه، عن شجون المنظمة، لافتا إلى أن التحدي الرئيسي في مسألة العمل المشترك يكمن في اتخاذ قرارات مشتركة من الدول الثماني الأعضاء رغم اختلاف النهج السياسي لكل دولة.

وأوضح د. بشارة أن منطقة «روبمي» التي تغطيها المنظمة تنقسم إلى ‏ثلاثة أقسام داخلية ووسطى وخارجية، وهي منطقة مثقلة بالأنشطة البشرية والصناعية وحركة السفن، لأنها دول نفطية، إلا أن المنطقة الداخلية وهي منطقة الخليج العربي الأكثر ازدحاما لأنها شبه مغلقة، كما يكثر فيها عدد الموانئ أكثر من المناطق الأخرى، حيث يعبر نحو 50 ألف سفينة من مضيق «هرمز» سنويا. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا المهمة المتعلقة بعمل المنظمة، فإلى التفاصيل:



أجرت اللقاء: دارين العلي



بداية حدثنا عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وما أهدافها؟



٭ المنظمة الإقليمية مؤلفة من 8 دول أعضاء تقع على الخليج العربي وبحر العرب، وتشمل كلا من مملكة البحرين والجمهــورية الإسلامـــية الإيرانية وجمهورية العراق والكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أنشئت المنظمة سنة 1979 وفقا للمادة 16 من اتفاقية الكويت للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لعام 1978.

وهي تهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للمحافظة على سلامة ونوعية المياه البحرية في المنطقة البحرية للمنظمة والمحافظة على النظم البيئية والأحياء المائية التي تعيش فيها والحد من التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة التنموية في الدول المحيطة بالمنطقة، ومطالبة الدول الأعضاء ببذل قصارى جهودها لحماية البيئة البحرية ومنع أي مسببات لهذا التلوث، وتلعب المنظمة دورا أساسيا في توحيد الجهود المبذولة من قبل دول المنطقة في حماية البيئة البحرية ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها كل دولة في هذا المجال.



وماذا عن الاستراتيجية التي تعمل عليها المنظمة حاليا؟



٭ نحن حاليا نعمل على وضع الخطة الاستراتيجية الجديدة للمنظمة وفق طلب المجلس الوزاري، حيث تم تشكيل لجان متخصصة للعمل عليها من مختلف الجوانب، ومن المتوقع الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي أو على بداية العام المقبل لتقديمها إلى الاجتماع الوزاري القادم لإقرارها.



ما زلتم إذن في مرحلة إعداد الاستراتيجية المقبلة، فما الأمور التي سيتم التركيز عليها حاليا؟



٭ الاستراتيجية لا بد أن تأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات، منها الوضع البيئي في المنطقة حاليا مع تقدير المخاطر البيئية المحتملة، ورؤية المنظمة للوضع البيئي الإقليمي المستهدف مع الوسائل الممكنة لذلك وتحقق أهداف المنظمة، ومن تلك الاعتبارات أيضا الخصوصية والظروف الخاصة لكل دولة على حدة، والتأثير على بيئة الخليج وكذلك الارتباط بالعالم أجمع، فلا يمكن فصل بيئة الخليج عن العالم، فالمشاكل البيئية لا تعرف حدودا جغرافية سواء برا أو بحرا، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار النشاط البشري على اليابسة الآخذ في التزايد والذي يؤثر بالبيئة البحرية، إذ لا بد من إعادة النظر في بعض هذه الأنشطة، فحركة الصيد في كل السواحل المطلة على الخليج لديها تأثيراتها منذ زمن، وهناك أيضا أنشطة أخرى خلقت آثارا مستجدة، بالإضافة إلى أن هناك كميات هائلة من البلاستيك تصل إلى البحر بدأت تشكل عوالق داخل البحر وتؤثر على المحيط الحيوي في البحر ففي المحيط الباسفيكي مثلا تشكلت بفعل التيارات المائية ما يشبه الجزر البلاستيكية، كما أن تطوير عمل المنظمة من الأمور التي تتم مراعاتها خلال إعداد الاستراتيجية أيضا.



ضغوط شديدة



تحدثتم عن مراعاة خصوصية كل دولة من الدول الموجودة في المنظمة فكيف يتم ذلك؟



٭ نعم صحيح أن جميع الدول المنضوية تحت لواء المنظمة ساحلية وهي البحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، إلا أنه لا بد من مراعاة خصوصية كل دولة خصوصا ان المنطقة البحرية التي يتم التعامل معها مثقلة جدا إذ تشكل حركة السفن فيها سنويا نحو 50 ألف سفينة مختلفة النوع والحجم والغرض تدخل وتخرج عبر مضيق هرمز وهو خط مثقل جدا، فالخليج شبه مغلق ويتصل ببحر العرب والمحيط الهندي فقط عبر هذا المضيق وبالتالي فالضغوط عليه شديدة جدا.



والدول الأعضاء في المنظمة (ropme) أي المنطقة البحرية التي تدخل ضمن نطاق عمل المنظمة، كلها دول نفطية وتعتبر الشريان الرئيسي للعالم في الإمدادات النفطية وتتأثر وتؤثر بحركة نقل النفط الخام والغاز والمنتجات البترولية ومن ضمنها صناعة البتروكيماويات سواء الغازية أو الصلبة أو السائلة، ما يجعل البصمة الهيدروكربونية للتجارة في هذه المنطقة مثقلة جدا وتحتاج الى تنسيق وتنظيم وضبط وبالتالي هذا الأمر لا بد أن يتم عن طريق منظمة تعمل في هذا السياق ويكون لها دور في تنظيم وترتيب وتنسيق النهج التشغيلي والقانوني الوطني في الوقت نفسه ومنها قوانين حماية البيئة في الدول الأعضاء وخاصة في الإجراء المتخصص بحماية البيئة البحرية.



ما المناطق البحرية الأكثر تضررا من الناحية البيئية في المنطقة التي تشرف عليها المنظمة؟



٭ منطقة «روبمي» التي تشرف عليها المنظمة تنقسم إلى 3 مناطق داخلية ووسطى وخارجية، الداخلية من رأس الخليج حتى مضيق هرمز والوسطى من مضيق هرمز حتى آخر الحدود الإيرانية مع باكستان ثم الخارجية من بحر العرب إلى آخر الحدود العمانية مع اليمن وهي منطقة مثقلة بالأنشطة البشرية والصناعية وحركة السفن لأنها دول نفطية إلا أن المنطقة الداخلية هي الأكثر ازدحاما لأنها شبه مغلقة كما يكثر فيها عدد الموانئ أكثر من المناطق الأخرى حيث يعبر نحو 50 ألف سفينة مضيق هرمز سنويا، إلا أنها في الوقت ذاته غنية بالتنوع الأحيائي والبيئات المتنوعة مثل أشجار القرم والسلاحف البحرية وغيرها من الثدييات النادرة من الحيوانات البحرية.



وما تأثير هذا الازدحام وهذه الضغوط على البيئة البحرية؟ وكيف يتم التعامل مع الحوادث؟



٭ طبعا بفعل هذه الضغوط وهذه الازدحامات، فالحوادث واردة سواء في التحميل للسفن أو التفريغ وسواء في التسربات النفطية أو حوادث بين السفن نفسها وكل هذا يجعل من هذه المنطقة تحت عبء كبير وخصوصا في المنطقة الداخلية، ونحن نقوم بدورنا هنا في التواصل المباشر والمتابعة على مدار الساعة عبر شبكة الاستشعار عن بعد لملاحظة أي تغير لإبلاغ الجهات ذات العلاقة في الدول المعنية وفرع المنظمة في البحرين (مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية) للتأهب والاستعداد والتعامل مع الحالات الطارئة في حال حدثت، ففي حال حصل انسكاب نفطي هناك تصرف معين يتم التدريب عليه باستمرار بواسطة الدول من قبل متخصصين باستخدام قوائم معينة من المواد المعتمدة من المنظمة بالتعاون مع بعض المراكز الرئيسية في العالم في أميركا وبريطانيا وفرنسا وتستخدم هذه المواد لتشتيت النفط المنسكب ويتم التعامل مع المكافحة إما باستخدام مواد معينة أو بالشفط أو التحويل وغيرها.



تمارين افتراضية



كيف تقدرون أهمية المنظمة في العمل البيئي المشترك بين دول الإقليم وفي السيطرة على حوادث كهذه؟



٭ القدرة على العمل المشترك عند حدوث مشاكل بيئية في البحر وخصوصا الانسكابات والتلوث النفطي كانت أساس فكرة إنشاء المنظمة، فعندما حصلت عدة حوادث تسربات نفطية منذ 40 عاما وكان لها تأثيرها على البيئة البحرية جعلت الدول تفكر في كيفية مجابهة ذلك بشكل مشترك، فالتسربات النفطية عابرة للحدود إلى أن تتم السيطرة عليها، وبالتالي أنشئت المنظمة لكي تقوم بتنظيم هذا العمل المشترك، ونحن نقوم بتمارين افتراضية مشتركة وسيناريوهات على المستوى الوطني لكل دولة سواء في التعامل مع التسربات النفطية أو إنقاذ المنشآت والسفن عند وقوع الحوادث، وهذا بالفعل يتطلب جاهزية كبيرة لذلك تم إنشاء مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة ومركزه مملكة البحرين وعمله الرئيسي التدخل للمساعدة أثناء الحوادث.



بالطبع هناك عقبات وصعوبات تواجه عملكم كمنظمة إقليمية مشتركة فكيف يتم تخطيها؟



٭ نعم التحدي الرئيسي في مسألة العمل المشترك تكمن في اتخاذ قرارات مشتركة من الدول الثماني الأعضاء باختلاف النهج السياسي لكل دولة إلا أن هناك صدى طيبا وحرصا كبيرا من جميع الدول لتوحيد الجهود فموضوع التلوث لا يعرف حدودا وبالتالي نجد أن هناك اهتماما كبيرا لتنسيق الدول فيما بينها وخاصة أثناء وقوع الحوادث سواء النفطية أو غيرها.



آليات محددة



وهل جميع الدول المنضوية تحت لواء المنظمة تأخذ بآرائها وتوصياتها؟



٭ الجميع يدرك أن التعامل مع الوضع البيئي يحتاج إلى المرجعية والى رأي الخبير والمنظمة هنا تمثل بيت الخبرة للدول الأعضاء فهذا أحد الأدوار الرئيسية التي تقدمها المنظمة وهذا ما يحتم عليها أن يكون لديها الملاءة العلمية والخبرة الفنية والمؤهلات التي تمكنها من إجراء المسوحات والدراسات والرصد الدائم والمستمر ثم التفاعل والتواصل المستمر والمباشر مع الدول الأعضاء بشأن الوضع البيئي في المنطقة ويتم الأخذ بآراء الدول والتي تتمثل في العادة بقرارات المجلس الوزاري للمنظمة واللجان الأخرى التي تمثل الدول جميعا ضمن الآليات والإجراءات الرسمية للمنظمة.



وهل تعمل المنظمة بهذا الاتجاه وكيف تعمل على رفع قدراتها لخدمة الدول الأعضاء؟



٭ النظر في كيفية رفع قدرات المنظمة لخدمة الدول الأعضاء بطريقة افضل من الأمور التي يتم العمل عليها أثناء وضع الاستراتيجية المقبلة والمتمثلة في رفع جودة الرصد والمراقبة ورفع جودة البيانات والمعلومات ورصد الوضع البيئي في الخليج والمنطقة البحرية والتغيرات التي يمكن للمنظمة بسبب أجهزة الرصد لديها الاطلاع عليها ومعرفتها وبالتالي القيام بإبلاغ الدولة بهدف التهيؤ والمكافحة والمعالجة.



وكما ذكرنا سيتم الانتهاء من إعداد الخطة بداية السنة القادمة ويتم عرضها على المجلس الوزاري واللجان الرئيسية لإقرارها وتحديد المشاريع التي تخدم هذه الاستراتيجية وهي متنوعة جدا وعديدة.



مشاريع متنوعة



وما المشاريع التي تعملون عليها حاليا والمشاركات التي تخدم عمل المنظمة؟



٭ حاليا نجهز للمشاركة في مؤتمر تغير المناخ الذي سيعقد في مدينة غلاسكو البريطانية بداية نوفمبر، فلا بد أن تتفق سياساتنا مع سياسات العالم في معالجة المشاكل البيئية كما نعقد حاليا ورشة عمل للدول الثماني لمناقشة كيفية تأثير التغير المناخي على النظام الحيوي في البحر ومناقشة نتائج الدراسة الأولية للتغيرات المناخية الحاصلة في المنطقة والتي أعدت بالتعاون مع إحدى المنظمات الحكومية البريطانية في الشهر القادم. كما تستمر المنظمة في إجراء عدد من الدراسات التي تتناول الوضع البيئي بالمنطقة البحرية للمنظمة، كما تستمر أيضا بأعمال الرصد والمتابعة بشكل يومي مستمر.



رصد مستمر



لديكم أجهزة رصد وشبكة متصلة بالأقمار الاصطناعية كيف تعمل هذه الأجهزة وما أهميتها؟



٭ نعم بالطبع لدينا أجهزة رصد مرتبطة بالأقمار الاصطناعية وتأخذ القراءات على مدار الساعة عبر عدد من الصور الجوية يوميا تتم معالجتها ورصد المتغيرات الموجودة فيها وفي حال حدوث أي تغيرات نقوم بإبلاغ الجهة المعنية في الدولة للتعامل مع الأمر والتجهز له سواء تسربات نفطية أو متغيرات طبيعية مثل تنامي الهوائم البحرية أو المد الأحمر أو الأعاصير والعواصف الرملية أو غيرها.



هل هناك تعاون مع المؤسسات المحلية العلمية والبيئة كالهيئة العامة للبيئة في مجالات الرصد وغيرها؟



٭ طبعا، فهذه المؤسسات تمثل دولة المقر والمؤسسات المعنية بالبيئة في الكويت وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة تمثل ضابط الارتباط للكويت، وبالتالي يتم التعامل مع الهيئة بشكل مباشر ودائم ويتم تنسيق الجهود في حال حدوث أي طوارئ، فالمنظمة تزود ضباط الارتباط وهي المنظمات البيئية في كل دولة بالبيانات التي تحصل عليها المنظمة، ومنها الكويت للتعامل مع المتغيرات المحيطة، كما ان الهيئة تشارك المنظمة في كثير من المناسبات والاحتفالات كيوم البيئة الإقليمي وغيرها من المناسبات، وطبعا هذا التعاون ينسحب على المؤسسات العلمية الأخرى كجامعة الكويت ومعهد الأبحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بهدف تعزيز العلاقات مع المؤسسات العلمية والبيئية في الدول الأعضاء وبالأخص الكويت لوجود مقر المنظمة فيها ولسرعة التواصل وسهولة التعاون، وقد وجدنا من الهيئة ترحيبا كبيرا بتعاون المنظمة تاريخيا، وحاليا نشيد بتواصل وتعاون مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد فهو دائم التواصل مع المنظمة ومشارك في أنشطتها وفي حال وقوع حوادث أو تسربات نفطية نعمل يدا واحدة مع الهيئة للتعامل معها ومعالجتها.

مشكلة التغير المناخي



أشار د.جاسم بشارة إلى أن مشكلة التغير المناخي هي احد التحديات البيئية الرئيسية التي تواجه العالم أجمع والتي تسعى دول العالم جميعها للنظر في إيجاد حلول جذرية لها برغم الخلافات السياسية والأيديولوجية والاقتصادية بينها، وذلك أن هذه المشكلة لا تعرف الحدود السياسية والجغرافية وهي التزام مشترك بين كل الدول مع تباين مسؤولياتها.



ونحن نتطلع إلى المؤتمر العالمي لتغير المناخ - مؤتمر الأطراف المعنية السادس والعشرين COP 26 المزمع عقده في مدينة جلاسكو البريطانية نهاية شهر أكتوبر والذي نأمل أن يثمر نتائج ملموسة تعين في إيجاد حلول لهذه المشكلة والظواهر البيئية المترتبة عليها مثل ارتفاع درجة حرارة الأرض والمشاكل الناتجة عنها كارتفاع مستويات البحر وذوبان بعض المسطحات الجليدية في القطبين الارضيين والزيادات غير المسبوقة في درجات الحرارة في العديد من الدول وزيادة حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات وغيرها.



كما أضاف د. بشارة أن هذه المشكلة لا شك تتطلب تضافر جهود الدول اجمع للوصول إلى حلول تجنب الكرة الأرضية والبشر مشاكل عديدة وخطيرة على المديين المتوسط والطويل.



والمنظمة من طرفها تقوم بدراسة جوانب هذه المشكلة ورصد وتحليل آثارها على إقليم ودول المنظمة من اجل التوصل إلى حلول واحتياطات تجنب دول المنطقة الآثار السيئة لهذه الظاهرة والمشكلة العالمية.

المقر صرح متكامل التجهيزات

اغتنم د.جاسم بشارة الفرصة لشكر الحكومة الكويتية لتخصيصها موقعا للمبنى الجديد للمنظمة الذي يقع في منطقة غرناطة مع تكفلها بجميع تكاليف بناء ذلك الصرح كمقر دائم للمنظمة، شاكرا القيادة السياسية والحكومة والشعب الكويتي على هذه المنحة التي تشير إلى الاهتمام بالشأن البيئي والعمل البيئي المشترك.



ولفت إلى أن المبنى الجديد مبنى متكامل مهيأ جيدا لمهام المنظمة، وقد تكفلت حكومة الكويت بإنشائه وتجهيزه وهذا ما عهدت المنظمة الكويت عليه منذ تأسيسها إذ احتضنتها منذ أكثر من 40 عاما.

الاستشعار عن بُعد

منظومة الاستشعار عن بعد في المنظمة

تحدث مسؤول شبكة الاستشعار عن بعد في المنظمة الياس العلاني عن أهمية عمل الشبكة في الرصد، لافتا إلى أن المنظمة تمتلك شبكة رصد متطورة تستقبل الصور من الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة ناسا ووكالات عالمية أخرى، حيث تتم معالجتها وتحليلها لقراءة البيانات الخاصة ويمكن من خلالها رصد التسربات النفطية ومصادرها سواء ناقلات نفط او التسربات من الأنابيب، كما تتم متابعة مسألة ظهور المد الأحمر وازدهار الطحالب أو حصول الظواهر الطبيعية كالعواصف والأعاصير، حيث كان لهذه الصور وهذه البيانات أهمية كبيرة في متابعة إعصار شاهين الأخير في سلطنة عمان والتعامل معه.

إعصار «شاهين»

أكد د.جاسم بشارة أن المنظمة كانت على تواصل دائم مع السلطات المعنية في سلطنة عمان الشقيقة أثناء وقوع إعصار شاهين وذلك بشكل مستمر ومباشر للإبلاغ عن مسار الإعصار وقوته، حيث تم تزويد المعنيين بالصور المأخوذة عبر الأقمار الصناعية للمساهمة في دعم متخذي القرار الذين كانوا على تفاعل مع المعلومات التي تصل إليهم من قبل المنظمة.