احتفلت مجلة المصارف الالكترونية الصادرة عن اتحاد مصارف الكويت خلال شهر اكتوبر الحالي بالذكرى الـ20 لتأسيسها، في مسيرة حافلة بالعطاءات والانجازات بدأت في اكتوبر من العام 2001، وتواصل تقدمها وفق رؤية وأهداف اتحاد مصارف الكويت.



وبهذه المناسبة، قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت ورئيس تحرير مجلة المصارف د.حمد من جهته قال د. حمد الحساوي: نحيي الذكرى العشرين لتأسيس مجلة المصارف الرائدة في المجالات المصرفية والاقتصادية لنوثق مسيرة تاريخية زاخرة بالنجاحات والانجازات، لإبراز دور البنوك المحلية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، ولاحقا تم اطلاق مجلة المصارف الالكترونية لتكون منبرا اعلاميا يغطي الفعاليات والشؤون المصرفية المتعلقة بالبنوك المحلية بكل أمانة وشفافية.



وأضاف الحساوي: على مدى السنوات الماضية كانت مجلة المصارف ولاتزال مصدرا موثوقا للموضوعات والتحليلات المتخصصة بالشؤون المصرفية ولعبت دورا مهما في إثراء الصحافة الاقتصادية بمحتوى متميز ومتخصص بمجالات الاقتصاد والمال والأعمال، ويزخر أرشيف مجلة المصارف بمجموعة كبيرة من الحوارات الصحافية الحصرية مع كوكبة من المصرفيين ورجالات الاقتصاد الذين سطروا نجاحات عديدة ومحطات بارزة في القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني على حد سواء.



وتطرق الحساوي الى نجاح مجلة المصارف في مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية، عبر خطة رقمية تستهدف التوسع على منصات التواصل الى جانب النسخة الورقية، وذلك بهدف الوصول الى اكبر شريحة من المجتمع والمساهمة في تعزيز الثقافة المالية والاقتصادية لدى الجمهور.