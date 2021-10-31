تعد سيارة رينج روفر الجديدة كليا الأنيقة تعريفا للفخامة العصرية، وتأتي مع عدد من التحسينات وأكبر مجموعة خيارات حتى الآن للعملاء الراغبين في تخصيص سياراتهم شخصيا.



رينج روفر، السيارة الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة الأصلية، تصدرت المشهد كنموذج يحتذى به لخمسين عاما، حيث تجمع بين الراحة والتوازن المطلقين، والقدرات الفائقة، وسيارة رينج روفر الجديدة هي الأكثر جاذبية حتى الآن، حيث تجمع الطابع العصري واللمسات الجمالية، مع التطور التكنولوجي والاتصالات السلسة.



وتتوافر السيارة الجديدة مع باقة من مجموعات نقل الحركة شديدة الكفاءة الهجينة الخفيفة والقابلة للشحن، مع انضمام طراز كهربائي بالكامل من سيارة رينج روفر بحلول عام 2024. كما تتوافر مقصورتها الداخلية بخيارات أربعة وخمسة وسبعة مقاعد في السيارات القياسية وذات قاعدة العجلات الطويلة، لتكون رينج روفر منزلا لركابها في أي مكان.



وقال تيري بولوريه، الرئيس التنفيذي لشركة «جاكوار لاند روفر»: سيارة رينج روفر الجديدة تعبر بشكل ممتاز عن رؤيتنا في تقديم أكثر السيارات الفاخرة جاذبية في العالم، لأكثر العملاء تميزا. هذه السيارة تبدأ فصلا جديدا في قصة الابتكار الفريدة التي شهدتها عائلة سيارات رينج روفر على مدار أكثر من 50 عاما.



وتتوافر السيارة الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة الجديدة بطرازات SE وHSE وأوتوبيوغرافي. وسيتم توفير إصدار «فيرست إديشن» على مدار العام الأول من الإنتاج، وهو قائم على مواصفات «أوتوبيوغرافي» مع مواصفات فريدة. ويتوافر هذا الإصدار حصريا بتشطيبات ساتان بلون «سانسيت» الذهبي، مع وجود خمسة خيارات للون الخارجي. ويتوافر كل من الحجمين القياسي (SWB) وقاعد العجلات الطويلة (LWB) بخمسة مقاعد، مع توافر رينج روفر الجديدة بقاعد العجلات الطويلة مع صف مقاعد ثالث، لتتسع بشكل مريح لما يصل إلى سبعة أشخاص بالغين.



أما سيارة رينج روفر إس في (Range Rover SV) فتعد تعبيرا مميزا عن فخامة سيارات رينج روفر وطابعها الشخصي، وذلك على يد الخبراء في قسم «عمليات السيارات الخاصة» (SVO)، ويتوافر طراز «إس في» بهيكل قياسي وقاعدة عجلات طويلة، مع ميزات حصرية ضمن باقتي التصميم الجديدتين «SV Serenity» و«SV Intrepid»، وترتيب «SV Signature Suite» بأربعة مقاعد.



عصرية تخطف الأنفاس



ينتقل التصميم العصري للجيل الخامس من سيارة الدفع الرباعي الفاخرة بفلسفة لاند روفر في التصميم إلى مستويات جديدة، عبر دراسة سجلها الغني عن التعريف، لإنشاء تصميم ذي رسالة مميزة. وتواصل هذه السيارة موقعها في الصدارة، فأبرز سيارة لاند روفر باتت ذات طابع عصري يخطف الأنفاس ولمسة جمالية مع تطور يليق باسمها.



وتتميز سيارة رينج روفر بثلاثة خطوط رئيسية مستمرة منذ الأجيال السابقة للسيارة، وهي خط السقف المائل وخط الوسط الأمامي البارز وخط العتبات الصاعد. وتجتمع هذه السمات المعروفة مع أجزاء معلقة أمامية قصيرة وجزء خلفي جديد على شكل ذيل القارب، مع باب بمصراعين يفتح أفقيا، من أجل مظهر جانبي أنيق يلائم حضور رينج روفر المميز.



وتظهر عناية لاند روفر بالتفاصيل في خط الوسط المتصل، حيث تلتقي الحواف الدائرية للباب مع الزجاج عبر تحسين بسيط مع تشطيبة إخفاء خط الوسط التي تمت هندستها بشكل خاص. وتجتمع التكنولوجيا الداعمة للتصميم مع الزجاج البراق، والإضاءة المخفية عند إطفائها، والتفاصيل المشغولة ببراعة لتحقيق الإحساس بصلابة هذه السيارة.



إتقان بلا مثيل



يتميز التصميم الداخلي بالتكنولوجيا الحديثة سهلة الاستخدام والمفيدة، والتي تم تصميمها بحيث تتناغم مع أفضل المواد والابتكارات المستخدمة لإنشاء ملاذ هادئ لكل الركاب، ما يجعل كل رحلة تجربة ممتعة.



تجعل سيارة رينج روفر الجديدة كل رحلة مناسبة خاصة وذكرى، حيث تجمع التكنولوجيا المتطورة مع الفخامة العصرية لتحقق إتقانا لا مثيل له لكل راكب، بما في ذلك ركاب الصف الثالث الجديد. ومن خلال إزالة الضجيج والاهتزازات والتشتيت غير المرغوب به - وبالتالي تخفيض إنهاك حواس السائق والركاب - سيصل الجميع إلى وجهتهم بطاقة متجددة، وحتى بعد الرحلات الطويلة.



وتساهم تكنولوجيا مكبرات الصوت في تحقيق الكثير من هذا الإتقان، وتتوافر بفضل هيكل MLA-Flex المهيأ لتحقيق الهدوء التام، وضمان استمتاع كافة الركاب بتجربة راقية. وتستخدم هذه التكنولوجيا نظام صوت «ميريديان» بقوة 1600 واط، لتجهيز واحدة من أكثر المقصورات الداخلية هدوءا، مع مكبرات الصوت الإضافية بقوة 20 واط في مساند الرأس الأربعة الرئيسية، من أجل أروع تجربة صوت ممكنة.



تكنولوجيا سلسة



ترتقي سيارة رينج روفر الجديدة بنظام المعلومات والترفيه الفائز بالجوائز «بيفي برو» من لاند روفر، مع أكبر شاشة لمس لهذا النظام على الإطلاق. وتبرز في الشاشة المنحنية الطافية بقياس 13.1 بوصة خفة هيكل المقصورة الداخلية، والتصميم القائم على الإطارات البسيطة. وتوفر هذه الشاشة تحكما سهلا بكل وظائف السيارة الأساسية، مع التكنولوجيا الحديثة وواجهة استخدام مستوحاة من الهواتف الذكية، تتلاءم مع مفاتيح التحكم الملموسة للتكييف.



ويعمل نظام «بيفي برو» بالتناغم مع «شاشة السائق التفاعلية» الجديدة شبه الطافية بقياس 13.7 بوصة، وتتضمن رسوميات جديدة عالية الدقة مرتبة في ثلاث لوحات، وتعكس تصميم الشاشة الرئيسية في نظام «بيفي برو». ويستطيع العملاء التغيير لعدد من الترتيبات المتنوعة، بما فيها الترتيب العملي العمودي، وذلك باستخدام أزرار التحكم في المقود.



وستوفر الشاشة المركزية، لأول مرة في سيارات لاند روفر، استجابات حسية لنقرات أصابع المستخدمين على الشاشة، ما يتيح لهم الحصول على تأكيد بضغطهم على الزر المطلوب من دون الحاجة للنظر إلى الشاشة، ما يقلل من الحاجة لإزاحة النظر عن الطريق، ويجعل نظام «بيفي برو» أسهل استخداما.



القوة المحركة



تحافظ رينج روفر الجديدة على مزيجها المعتاد من الأداء المريح والإتقان غير المسبوق، مع مجموعة المحركات المتطورة سداسية وثمانية الأسطوانات. كما سيتم تطبيق استراتيجية «تصور جديد» في لاند روفر، عبر إضافة طراز كهربائي بالكامل إلى عائلة رينج روفر سنة 2024، ليتم توفير القيادة الخالية من الانبعاثات تماما كل الوقت للمرة الأولى في سيارة رينج روفر.



وتوفر رينج روفر الجديدة الأداء الفائق بالطاقة الكهربائية عبر توسيع مجموعات نقل الحركة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، لتشمل المحركين P440e وP510e، إلى جانب محركي «إنجينيوم» البنزين الهجينين الخفيفين (MHEV) P360 وP400، ومحركات الديزل D250 وD300 وD350.



كما يتوافر طراز جبار جديد بالبنزين، بمحرك P530 ثماني الأسطوانات بالشاحن الطوربيني (تيربو) المزدوج لتحسين تجربة وأداء السيارة، مع جعلها أكثر كفاءة بنسبة 17% من سيارة رينج روفر ثمانية الأسطوانات السابقة.

معلومات سريعة

مواد مختارة: بدائل فاخرة للجلد التقليدي تشمل النسيج الممتاز الجديد الذي يجمع بين مواد «ألترافابريسك» و«كفادرات».



التخصيص الشخصي: رينج روفر إس في الجديدة كتعبير فريد عن فخامة رينج روفر وطابعها الشخصي، من إبداع فريق «عمليات السيارات الخاصة».



إتقان لا مثيل له: المهندسون يخفضون الضغط على انتباه السائق في كل نقطة، مع الجيل الأحدث من نظام إزالة الضجيج واستغلال مكبرات الصوت لتخفيف الضجيج بإتقان مطلق.



اتزان مثالي: نظام «التحكم المتكامل بالهيكل القاعدي»، مع نظام «الاستجابة الديناميكية المعززة» يوفران راحة قصوى باستخدام التعليق الهوائي الإلكتروني الذي يهيئ السيارة للمنعطفات باستخدام بيانات «إي هورايزن».



رشاقة ديناميكية: «التوجيه القياسي لكل العجلات» يجمع بين الثبات الفائق على السرعات المرتفعة والقدرة الاستثنائي على المناورة في السرعات المنخفضة، مع دائرة انعطاف تقل عن 11 متر.



كهربائية بالكامل: إطلاق سيارة رينج روفر بالبطارية في عام 2024 كجزء من استراتيجية «تصور جديد»، لتتوافر السيارة الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة الأصلية بمجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل.



الهجينة القابلة للشحن بمدى قيادة أطول: الطرازان الهجينان القابلان للشحن بقوة 510 أحصنة و440 حصانا لتوفير مدى قيادة صامتة يبلغ 100 كم وانبعاثات ثاني أكسيد كربون منخفضة حتى 30 غ/كم من أجل قيادة مريحة وكفاءة مرتفعة.



أداء نقي: المحرك ثماني الأسطوانات الجديد بقوة 530 حصانا والتيربو المزدوج لتقديم الأداء اللائق بسيارة رينج روفر، مع نظام «الإقلاع الديناميكي» لتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.6 ثوان.



ملاذ هادئ: نظام «تنقية هواء المقصورة المعززة» يتضمن فلترة الهواء بمعيار 2.5 بيكومتر مع تكنولوجيا «نانو إكس» التي تساعد على تقليل الروائح والبكتيريا ومسببات الحساسية، بما فيها فيروس كورونا.