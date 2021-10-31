قدرات جيب في الدفع الرباعي والفخامة والتكنولوجيا وخصائص السلامة

تكنولوجيا من الجيل المقبل وتجربة قيادة لا مثيل لها في الرقي والراحة

طلال بارا

مع الكشف عن سيارة جيب جراند شيروكي إل الجديدة كليا في منطقة الشرق الأوسط، تحتفل علامة جيب بمرور 80 عاما على الريادة في مجال الدفع الرباعي مع عودة سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تشكل رمزا أميركيا يجمع بين قدرة السير على الطرقات الوعرة وتجربة القيادة الراقية على الطرقات المعبدة ويضم للمرة الأولى في تاريخ السيارة صفا ثالثا من المقاعد.



وبهذه المناسبة، وبعد مؤتمر الكشف الإقليمي عن سيارة جراند شيروكي إل الجديدة كليا، قامت شركة الملا وبهبهاني للسيارات الوكيل المعتمد لعلامة جيب التجارية في الكويت باستضافة مجموعة من الإعلاميين المتخصصين في مجال السيارات لتجربة السيارة الجديدة على طرقات الكويت، حيث شهدت دول المنطقة أيضا فعاليات قيادة مماثلة نظمت جميعها في ذات التوقيت احتفالا بالإطلاق الجديد.



وخلال حفل الإطلاق قال ماركو ميلاني، المدير الإداري للعلامات الأميركية في ستيلانتيس الشرق الأوسط: مع تاريخ يناهز الـ 30 عاما برزت خلاله جراند شيروكي كواحدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر شعبية لدى العلامة، لا مبالغة على الإطلاق في التشديد على أهمية جيب جراند شيروكي لمنطقة الشرق الأوسط، حيث لا تزال هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعا بين مجموعة الطرازات التي نعرضها. وقد تحدثنا مطولا مع عملائنا في المنطقة وحول العالم بشأن أهم ما كان يعجبهم في الجيل السابق من جراند شيروكي وحول ما يرغبون في أن تتميز به الطرازات المستقبلية. بالتالي، صنعنا جيب جراند شيروكي لتقدم قدرات جيب الأسطورية في الدفع الرباعي على الطرقات الوعرة مع سلوك متفوق على الطرقات المعبدة مع المزايا التكنولوجية وخصائص السلامة الأكثر تقدما، ومع تمديد التصميم ليستوعب صفا ثالثا من المقاعد من أجل تلبية الحاجات المتزايدة التي يبديها عملاء جيب الذين طالبوا بالمزيد من المساحة والوظائف العملية.



التصميم الخارجي



جاءت أبعاد جراند شيروكي إل الجديدة كليا بإلهام من سيارة واجونير الأصلية، وهي أول سيارة فاخرة رياضية متعددة الاستخدامات من جيب. ويتميز شكل جراند شيروكي إل الانسيابي الجانبي بغطاء محرك ومقصورة أطول، ما يمنح السيارة ثقلا بصريا خلفيا أكبر مما يضفي إحساسا بالحركة والاستجابة السريعة. ويعزز الشبك الأمامي الأكثر ميولا إلى الأمام من طول غطاء المحرك ويوحي بتصميم واجونير الشهير. ويحسن السقف المخفض ومستدق الطرف الديناميكيات الهوائية والفعالية من دون التأثير على سعة حجرة تحميل الأمتعة ووظيفتها.



وللمرة الأولى، تم تجهيز كل طرازات جيب جراند شيروكي قياسيا بمجموعة كاملة وراقية من الإنارة بتقنية LED، ما سمح بالمرونة في التصميم وساعد على ترسيخ هوية السيارة. ويبرز الطابع الجدي للقسم الأمامي بفضل مصابيح أمامية رفيعة مع شكل إنارة فريد ومعروف داخل حواف سوداء لامعة، بالإضافة الى مصابيح ضباب أفقية تمنح جراند شيروكي إل شخصية يسهل التعرف اليها على الفور في النهار وفي الليل. أما في القسم الخلفي، فيكتمل تصميم الإنارة مع مصابيح خلفية رفيعة للغاية بشكل إنارة معروف. وتشمل العناصر الإضافية قبضات أبواب تضاء عند الاقتراب من السيارة وإنارة للأرض بجانب السيارة من مصابيح في مرآة الرؤية الجانبية، وهي تجهيزات قياسية في طراز «ساميت ريزيرف».



مقصورة فاخرة



فيما يتعلق بتصميم مقصورة جيب جراند شيروكي إل، كان هدف فريق التصميم ابتكار واحدة من المقصورات الأكثر تقدما ورقيا في قطاع السيارات. ويضم التصميم الداخلي مواد مصنوعة باليد مع الانتباه الى التفاصيل والمزايا العصرية التي تتماشى بسلاسة مع الشكل الخارجي الجديد والجذاب.



وأعيد تنسيق القسم الوسطي الذي بات الآن من الأسهل على السائق الوصول إليه. ويحيط إطار ساطع بالشاشة من الجيل المقبل قياس 10.1 بوصات المخصصة لنظام يوكونيكت 5. والجديد أيضا في السيارة هو مجموعة عدادات رقمية من دون إطار مع أكثر من عشرين قائمة مختلفة يستطيع السائق الاختيار منها، من بينها تقنيات مساعدة السائق مثل نظام تثبيت السرعة المتكيف ونظام المساعدة على الطرقات السريعة والرؤية الليلة وخاصية رصد نعاس السائق. وللتحكم بهذه المجموعة الرقمية، تضم جراند شيروكي إل مقود توجيه جديد بالكامل متعدد الوظائف مع مقبضي تعشيق.



وتم اعتماد هندسة مقاعد جديدة بالكامل في جراند شيروكي إل تضم وسادة بطول قابل للتعديل في المقاعد الأمامية في طراز «ساميت ريزيرف»، وهذه المرة الأولى التي تعتمد فيها ستيلانتيس هذه الخاصية. ويمكن الحصول على مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا وفق 16 وضعية مع ذاكرة ودعم للظهر بشكل قياسي في «ساميت ريزيرف» الذي يضم ايضا جهاز تدليك للظهر في المقاعد مع خمسة إعدادات قابلة للتعديل ومع 3 مستويات من حدة الضغط.















قدرات «جيب»















ميكانيكياً، تقدم سيارة جيب جراند شيروكي إل الجديدة كليا خيارا بين محركين قويين ودقيقين وعاليي الكفاءة في استهلاك الوقود مع أداء مثبت ومجرب في جميع أحوال القيادة.



المحرك القياسي هو محرك «بنتاستار» المؤلف من 6 أسطوانات على شكل V سعة 3.6 ليترات الذي يشتهر بقوته ودقته والذي يعمل بقوة تبلغ 293 حصانا و353 نيوتن متر من العزم، ويجهز بتكنولوجيا تشغيل المحرك وإطفائه (ESS) لتوفير الوقود.



ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في المزيد من القوة اختيار المحرك الحائز جوائز مرموقة المؤلف من 8 أسطوانات على شكل V سعة 5.7 ليترات والذي يعمل بقوة 357 حصانا وينتج 529 نيوتن متر من العزم على نطاق دوران واسع. ويقدم هذا المحرك أداء وكفاءة عاليتين مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات (VVT) وتقنية التوفير في استهلاك الوقود (توقيف الأسطوانات عن العمل) التي تغلق الصمامات في 4 من أسطوانات المحرك الثماني خلال التشغيل بحمولة خفيفة، على غرار السير بسرعة ثابتة على الطرقات السريعة عندما لا تدعو الحاجة الى قوة المحرك الكاملة.



المحركان السابقان يتصلان بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.



وتتميز جيب جراند شيروكي إل بقدرة دفع رباعي مطورة لا تضاهى بالإضافة الى ديناميكيات قيادة متزنة على الطرقات المعبدة. وتبدأ قدرة الدفع الرباعي الأسطورية من ثلاثة أنظمة للدفع الرباعي، وهي «كوادرا تراك I» و«كوادرا تراك II» و«كوادرا درايف II» مع نظام تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق للمحور الخلفي. وتجهز الأنظمة الثلاثة بعلبة نقل حركة نشطة لتحسين التشبث عبر نقل العزم الى العجلة التي تتميز بأعلى قدر من التشبث. ويسمح نظام التحكم بالتشبث «سيليك تيرين» الرائد في فئته في جيب جراند شيروكي إل للعملاء باختيار الإعدادات للطرقات الوعرة والمعبدة للحصول على أفضل أداء ممكن من الدفع الرباعي، مع 5 وضعيات مختلفة (الرياضية، أوتو، الصخور، المسار الثلجي، طين/رمال) لمنح أفضل التعديلات الممكنة لأي سيناريو قيادة.