هادي العنزي



تنطلق في الـ5:30 مساء اليوم الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة السلة بلقاءين، يجمع الأول بين القادسية وبرقان على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، يتبعه مواجهة تجمع بين القرين وكاظمة على ذات الصالة.



وتحتل المباراة الأولى أهمية كبيرة للقادسية من أجل تعويض خسارتيه في الجولتين الماضيتين أمام الجهراء وكاظمة تواليا، ولتجنب خسارة ثالثة من شأنها أن تهز ثقة اللاعبين بأنفسهم.



وفي المواجهة الثانية، يبدو كاظمة الأقرب للخروج فائزا وإن كان القرين يملك حظوظا كافية للخروج بنقاط المباراة.



إلى ذلك، تغلب الصليبخات على منتخب الشباب (تحت 19 سنة) 87-59 نقطة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، كما تفوق الشباب على الساحل 90-82 نقطة.