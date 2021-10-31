أسامة المنصور



هكذا الظروف القاهرة تطل علينا مجددا من خلال نافذة رياضة السيارات وتتمثل هذه الظروف في عامل الوقت الذي استقر به الحال هذه المرة في الأحداث المنتظرة لرالي الكويت الدولي 2021 فقد تم اتخاذ القرار من قبل المنظمين بإلغائه وذلك في اللحظات الأخيرة بعد أن واجه العديد من المشاركين الدوليين صعوبة في نقل السيارات والأطقم الفنية لهم إلى الكويت، حيث إنها مازالت متواجدة في مرفأ بيروت بالإضافة إلى عوامل عديدة ومتنوعة أسهمت في عملية التأخير وعلى أثر ذلك سيكون مارس 2022 موعدا جديدا لرالي الكويت الدولي الذي يأتي بعد الجولة الافتتاحية والمزمع انطلاقتها في يناير المقبل بسلطنة عمان على أن يكون رالي قطر الدولي بمنزلة الجولة الثانية من عمر بطولة الشرق الأوسط للراليات والتي تعد إحدى البطولات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات FIA.



ولعل اللافت للنظر أن الكويت لم تقم بتنظيم رالي دولي منذ موسمين ماضيين حيث كان آخر رالي دولي استضافته الكويت في 2018، فيما لم ينظم في 2019 و2020 بسبب جائحة كورونا، فيما تتعدد في موسم 2021 الأسباب ولكن النتيجة واحدة. الجدير ذكره أن عودة رالي الكويت الدولي بنسخته الـ26 كانت ستنطلق أحداثه مساء الخميس 11 نوفمبر وتستمر حتى مساء السبت 13 نوفمبر.