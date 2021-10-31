حقق اللاعب الكويتي محمد ميرزا (14 عاما) إنجازا يحسب للعبة كرة السرعة الكويتية بتحقيق المركز الرابع في بطولة العالم لناشئي فردي كرة السرعة المقامة بتونس في مشاركته الدولية الأولى.



‏وتخطى ميرزا بطلي الهند والعراق على التوالي في دور الـ 16 ودور الـ 32 قبل أن يصطدم ببطل العالم المصري بنصف النهائي، ليخسر هذه المواجهة ولينافس على البروزنية أمام بطل پولندا.



‏من جانبه، أشاد رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي لكرة السرعة يعقوب دشتي بإنجاز ميرزا، لافتا إلى أن ما حققه اللاعب يعتبر إنجازا يحسب للعبة، مضيفا أن الاتحاد يتطلع لتجهيز العديد من اللاعبين الناشئين والشباب استعدادا للاستحقاقات المقبلة، سواء على مستوى بطولات العالم أو البطولات الآسيوية المقررة خلال العام المقبل.