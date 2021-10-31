حصل بنك برقان للعام الثاني على التوالي على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات البطاقات المصرفية (PCI-DSS 3.2.1) مؤكدا التزامه بالامتثال لتطبيق أفضل المعايير العالمية لحماية بيانات بطاقاته الائتمانية.



وتعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية لبطاقات العملاء وهي معتمدة من قبل أكبر الشركات العالمية مثل Visa وMasterCard وAmerican Express.

تمنح شركة ControlCase هذه الشهادة للبنوك التي تلتزم بأعلى المعايير الدولية لضمان أمن بيانات البطاقات الائتمانية والمدفوعات المصرفية. ControlCase هي شركة دولية مرخصة من قبل Visa International لمنح شهادة PCI-DSS ومعتمدة من قبل مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع.

وقد اجتازت أنظمة وشبكات أمن المعلومات في بنك برقان بنجاح الاختبارات المكثفة التي أجراها برنامج ControlCase، وحصل البنك بمقتضى ذلك على شهادة امتثاله لجميع متطلبات المعايير الدولية.

يؤكد حصول بنك برقان على شهادة PCI-DSS 3.2.1 للسنة الثانية على التوالي على التزامه الاستراتيجي الراسخ بضمان أمن بطاقات عملائه ومعلوماتهم المصرفية، بالإضافة إلى صموده في مواجهة الصعوبات الاقتصادية العالمية الأخيرة والتهديدات الأمنية المتزايدة التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية الرقمية.

وتعكس هذه الشهادة نجاح جهود البنك في وضع بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة ومستدامة فضلا عن التزام إدارته بأعلى المعايير العالمية لأمن معلومات البطاقات من أجل ضمان أفضل تجربة مصرفية من خلال توفير أكثر الخدمات جودة وأمانا.

تعليقا على حصول البنك على هذه الشهادة، قال رائد الهقهق، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي - الكويت: في ظل توجه القطاع المصرفي نحو تسريع التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، أصبحت حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها أحد أهم أولويات القطاع.

لذلك تولي المؤسسات المالية اهتماما كبيرا لوضع بنية تحتية متينة لأمنها السيبراني، وتحديثها وتطويرها بانتظام لمواكبة وتيرة تطور القطاع في هذا المجال.

وقد حرصنا في بنك برقان على التركيز على حماية البيانات في إطار استراتيجيتنا من أجل الارتقاء بالتجربة المصرفية للعملاء مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني.



ومن جانبه، قال أندرو سينغ، رئيس إدارة المخاطر لمجموعة بنك برقان: نحن في بنك برقان حريصون على تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا ووضع احتياجاتهم دائما على رأس أولوياتنا، لذلك نولي أهمية خاصة لضمان أمن وسلامة بياناتهم الشخصية والمصرفية.

شهادة PCI-DSS 3.2.1 هي دليل على التزامنا المتواصل بالمعايير الدولية التي تعتبر ضرورية لنجاح مهمتنا المتمثلة في التميز في خدمة العملاء.



وأضاف سينغ: سيواصل بنك برقان اعتماد منهجيته الاستراتيجية في تطبيق أعلى المعايير الدولية في جميع عملياته بالإضافة إلى إدماج أحدث تقنيات الأمن السيبراني لضمان أنظمة فعالة وآمنة تقدم خدمات دفع إلكترونية سلسة وآمنة لعملائنا محليا وإقليميا ودوليا.

وقد برهن «برقان» على التزامه بأعلى المعايير العالمية للجودة من خلال حصوله على ثلاث شهادات ISO تقديرا لجهوده المستمرة في مجالات عديدة وهي شهادة آيزو 2013: 27001 الخاصة بنظم إدارة أمن المعلومات، وشهادة آيزو 20000:2018 المتعلقة بإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وشهادة آيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة.