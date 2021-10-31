



كيف كان القدماء يخزنون الطعام قبل التبريد؟



يعد التبريد ظاهرة رائعة للغاية، لذلك كان على الناس منذ آلاف السنين إيجاد طرق ذكية للحفاظ على الطعام. وبغض النظر عن هذه الأساليب، كيف كان القدماء يخزنون بقايا طعامهم؟. اتضح أن الصيادين الأوائل كان لديهم بعض الطرق الإبداعية لإطالة «مدة صلاحية» البقايا.



فقد وضع بعض السكان الأصليين بقايا طعامهم العملاقة في البرك للاحتفاظ بها لاستخدامها لاحقا. وقال دانيال فيشر، الأستاذ والقيم في متحف جامعة ميشيغان «توفر البركة مكانا لتخزين أجزاء الذبيحة. ما هو البديل عندما تكون هناك حيوانات مفترسة وآكلات قمامة أخرى في المناظر الطبيعية تشترك بكل سرور في الوجبة؟».



وضعت الذبيحة عن قصد في واحدة من العديد من البرك الضحلة الصغيرة التي تنتشر في المناظر الطبيعية لما بعد العصر الجليدي في الغرب الأوسط الأعلى. ولكن حفظ اللحوم لم يكن بسبب الماء، بالضبط، كان إلى حد كبير العمل الشاق لبكتيريا Lactobacilli التي تعيش في الماء. وظل اللحم صالحا للأكل حتى الصيف التالي.



ومن المنطقي الحفاظ على برودة الطعام، ولكن لم يكن لدى الجميع بحيرة في الفناء الخلفي لمنزلهم. ويعد دفن الطعام طريقة بارعة أخرى للحفاظ على الطعام طازجا، حيث يحميه من أشعة الشمس والحرارة والأوكسجين، وكل ما يزيد من معدل فساد الطعام.



وتقدم المستنقعات خيار دفن مثيرا للاهتمام. فالمستنقع عبارة عن أرض رطبة من المياه العذبة ذات أرضية إسفنجية ناعمة تتكون أساسا من مادة نباتية متحللة جزئيا تسمى الخث. وتعتبر البيئة الباردة منخفضة الأوكسجين والحمضية مثالية لحفظ الأطعمة القابلة للتلف.



وفي شمال أوروبا، كانت الحضارات القديمة تضع الطعام، بما في ذلك الزبدة، في المستنقع للحفاظ عليه. وقام علماء الآثار بسحب حشوات من مادة شمعية شبيهة بالبارافين من الوحل المشبع بالمياه. وأجرى الباحثون تحليلات كيميائية على المادة الشمعية وعرفوها على أنها من منتجات الألبان.



وقدمت المستنقعات للمجتمعات الزراعية المبكرة طريقة للحفاظ على الأطعمة القابلة للتلف، مثل منتجات الألبان، لفترة أطول. وهناك إشارات إثنوغرافية لأشخاص دفنوا زبدة الصيف في مستنقع للتخزين.

عن «لايف ساينس»