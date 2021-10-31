عبدالوهاب الحوطي: «وربة» ينجح في تعزيز دوره الفاعل في إصدار الصكوك وتوسيع أنشطته التمويلية

شاهين الغانم: البنك يعتزم زيادة رأسماله بقيمة 42.5 مليون دينار بإصدار أسهم جديدة

أعلن بنك وربة عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، المنتهيــــة فــــي 30 سبتمبر 2021، كاشفا عن تحقيق 9.2 ملايين دينار، بنسبة نمو بلغت 180% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبربحية سهم بلغت 2.7 فلس.



وأشار إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 34.7 مليون دينار، فيما بلغ صافي إيرادات التشغيل 45.2 مليون دينار، بنهاية الربع الثالث وبنسبة نمو61% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد، حيث انخفضت لتبلغ 32% بنهاية الربع الثالث، مقارنة ب 40% عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع اجمالي الموجودات ليصل الى 3.6 مليار دينار، كما ارتفعت كذلك حسابات المودعين بنهاية الربع الثالث الى 2.4 مليار دينار.



وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للبنك، عن فترة الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي2021، قال رئيس مجلس الادارة عبدالوهاب عبدالله الحوطي «يسرني الإعلان عن محافظة بنك وربة على أدائه القوي خلال فترة التسعة أشهر الاولى من العام الحالي، مسجلا صافي ربح بلغ 9.2 ملايين دينار، حيث تشهد هذه النتائج على سياسات بنك وربة السليمة، وممارسات الإدارة الحصيفة، بالإضافة إلى إستراتيجية البنك المبنية على تعظيم القيمة لمساهمينا».



وأضاف: «مع المضي قدما نحو المستقبل، سيواصل البنك التركيز على المحاور الأساسية التي تتضمن تعزيز نمو شريحة الخدمات المصرفية للشركات، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى زيادة حصتنا السوقية في جانب الخدمات المصرفية للأفراد من خلال استهداف شريحة العملاء الشباب وأصحاب الثروات، ودعم مختلف مبادرات مصرفنا التي تهدف إلى تعزيز كفاءتنا وقدرتنا التنافسية».



وأكد الحوطي على دور «وربة» الفاعل في إصدارات الصكوك لكثير من البنوك والشركات المحلية والعالمية، لافتا إلى قيادة وإدارة البنك في ترتيب التمويلات، وإصدار العديد من الصكوك خلال فترة الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، أهمها نجاحه في إدارة وترتيب صفقتين منفصلتين لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار، لصالح صندوق الثروة الماليزي، حيث قام بنك وربة بدور مدير إصدار رئيسي مشترك لإصدار صكوك وتمت الصفقتين بنجاح، كما نجح البنك كمنسق رئيسي مفوض، ومدير اكتتاب في التمويل المشترك، للشريحة الاسلامية، لشركة دايوو للهندسة والبناء بقيمة 200 مليون دولار أميركي، بالتعاون مع بنوك محلية وعالمية، الأمر الذي عزز من خلال مشاركته في هذه الصفقة من استراتيجيته القائمة على دعم المشاريع الكبرى، والصفقات ذات المردود الاقتصادي التنموي الإيجابي، اضافة الى تعزيز دوره، وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية على الصعيد المحلي، والإقليمي والدولي، في الأسواق الإقليمية، والعالمية.

واختتم الحوطي حديثة، قائلا: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على جهودهم المستمرة ودعمهم للقطاع المصرفي الكويتي، كما أتقدم بالشكر إلى مساهمينا الأعزاء وعملائنا الكرام ومجلس الإدارة على مساهمتهم القيمة، وأخص بالشكر أعضاء فريق العمل على ولائهم وتفانيهم».



زيادة رأس المال



بدوره، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم ان البنك يعتزم زيادة رأسماله بقيمة 42.5 مليون دينار، أي بإصدار أسهم جديدة بنحو 425 مليون سهم بسعر اكتتاب للسهم يبلغ 195 فلسا للسهم الواحد، بواقع 100 فلس قيمة اسمية و95 فلسا علاوة إصدار، مشيرا إلى أن الزيادة في رأس المال ستدر على البنك 82.9 مليون دينار سيولة اضافية سيتولى استخدامها في تدعيم أنشطته التشغيلية المصرفية وتعزيز القوة الرأسمالية للبنك، حيث سيبلغ رأسمال البنك بعد عملية الزيادة 200 مليون دينار موزع على ملياري سهم.



وأكد على أن الزيادة ستطرح للمساهمين وفق حق الأولوية وسيكون لغير المساهمين حق الاكتتاب في حال وجود فائض أسهم لم تتم تغطيته. وتابع الغانم قائلا: «بعد أن حصل بنك وربة على موافقة بنك الكويت المركزي، على زيادة رأسماله، يقوم حاليا باتخاذ باقي الإجراءات الخاصة بالزيادة، من موافقات الجمعية العامة غير العادية للبنك وهيئة أسواق المال، بعدها سيتم تحديد مواعيد الاستحقاق، واستدعاء الزيادة».

خطة التحول الرقمي

أكد شاهين الغانم أنه وفي إطار خطة بنك «وربة» المستمرة للتحول الرقمي فإنه يكرس مكانته الريادية كبنك المستقبل بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية، ومنها انضمامه إلى برنامج «ديجيتال فيرست»، الذي أطلقته شركة ماستركارد، الرائدة عالميا في تكنولوجيا المدفوعات، ليصبح بذلك أول شريك معتمد لهذا البرنامج في الكويت.



وقال ان انضمام «وربة» لهذا البرنامج يأتي ضمن إستراتيجية البنك الرقمية، التي تطمح الى تقديم حلول مصرفية، رقمية يكون فيها البنك أقرب لعملائه.

«اعرف عميلك»

في إطار التزامه المستمر نحو تعزيز العروض على منتجاته، أطلق بنك وربة خدمة «اعرف عميلك» إلكترونيا، وهي خدمة تتيح للعميل تحديث معلوماته، وبياناته الشخصية، من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل الكويت أو خارجها، وهو ما يعكس حرص البنك على مواكبة التغييرات التقنية المتلاحقة، لتوفير المزيد من الراحة والمرونة لعملائه لينعموا بتجربة مصرفية متميزة، بالإضافة إلى إطلاقه تطبيق «حصالة كيدز» الأول من نوعه في الكويت، الذي يساهم في توعية الطفل، ويساعد العملاء على تحقيق أهدافهم الخاصة بأطفالهم، ويساعد التطبيق الأطفال على فهم معنى الادخار، وتشجعهم على ذلك.

دعم «لنكن على دراية»

قال الغانم إنه وفي إطار تعزيز وعي العملاء وحمايتهم، يواصل بنك وربة دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، وتأتي جهود بنك وربة نتيجة التزامه بتعزيز توعية العملاء بحقوقهم المصرفية، بالإضافة إلى التوعية بالأمن السيبراني ودور القطاع المصرفي ككل في تطوير الاقتصاد.

وأضاف أنه بفضل من الله حصد بنك وربة جائزتين مرموقتين خلال فترة الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي من مجلة «انترناشونال بانكر»، كأفضل بنك ابتكارا للخدمات المصرفية للافراد في الكويت، وكأفضل مقدم خدمة للعملاء في الشرق الاوسط لعام 2021.