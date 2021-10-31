حصل البنك التجاري الكويتي على جائزة «استراتيجية التعلم والتطوير الأكثر تميزا» في القمة الحكومية للموارد البشرية التاسعة GOV HR Summit 9th Annual والتي تعتبر أكبر منصة للموارد البشرية للقطاع العام في الخليج والتي ترعاها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي - الإمارات العربية المتحدة.



وقد تم الإعلان عن الجائزة في القمة التي أقيمت في دبي خلال الفترة من 25 - 27 اكتوبر الجاري، وعليه تم اختيار استراتيجية التدريب التي يتبناها البنك التجاري الكويتي من ضمن أكثر من مؤسسة نافست لنيل هذه الجائزة المرموقة.

وقد شارك صادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية ممثلا عن البنك التجاري الكويتي كأحد ممثلي الموارد البشرية وأحد المتحدثين في هذه القمة من بين أكثر من 100 مؤسسة حكومية وخاصة شاركت من شتى أنحاء المنطقة، حيث تسلم الجائزة بالنيابة عن البنك التجاري.

وجدير بالذكر أن البنك التجاري الكويتي قد حصد هذه الجائزة تقديرا لجهوده المتميزة في مجال تدريب وتطوير موظفيه لصقل مهاراتهم المصرفية والشخصية ولتوظيفه أفضل التقنيات الرائدة في عالم التدريب والتطوير حيث تقوم إدارة الموارد البشرية بالبنك بتحديد وتحليل الاحتياجات والخطة التدريبية للموظفين مع تصميم وتقييم البرامج والحلقات التدريبية بما يحقق الاستفادة المزدوجة للموظف والبنك.



وفي تعليقه على حصول البنك على هذه الجائزة وكونه الجهة الوحيدة في الكويت التي حازت هذه الجائزة، قال عبدالله: نحن سعداء في البنك التجاري الكويتي بحصولنا على هذه الجائزة التي جاءت تقديرا لجهودنا في مجال تدريب وتطوير موظفينا وكوادرنا الوطنية.



وتابع مؤكدا أن استراتيجيات التدريب والتطوير التي دأب البنك على تطويرها بإطلاق منصات إلكترونية للتعلم عن بعد وفرت للموظفين فرصا تدريبية متميزة حتى في ظل انتشار وباء كورونا.

هذا وقد أشاد عبدالله بالدعم الكبير الذي يوليه مجلس الإدارة لتدريب موظفي البنك والكوادر الوطنية، ومعبرا عن اعتزازه بفريق التدريب في البنك الذي يسعى دائما إلى استحداث أفكار جديدة تواكب التغييرات التي يمر بها العالم وتطبيقها بطرق استثنائية ومبتكرة.