اختتمت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) حملة «أكتوبر الوردي» الخاصة بشهر التوعية حول سرطان الثدي بتنظيم فعالية توعوية للطلبة في الحرم الجامعي.

وهدفت الحملة إلى تسليط الضوء على خطورة سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، وذلك تزامنا مع الجهود العالمية التي تتخذ من أكتوبر شهرا رسميا للتوعية بالمرض الذي يمكن أن يصيب الذكور والإناث على حد سواء.

هذا وقد أقيمت الفعالية في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، وتكررت أيضا في الأسبوع الرابع، وذلك لتمكين جميع الطلبة من الحضور والاستفادة من الفعالية.

وبالإضافة إلى خلق التوعية اللازمة خلال الحملة والمتمثلة بشرح أسباب المرض وطرق الوقاية منه، فقد حرصت الجامعة على التعاون مع مستشفى دار الشفاء للحصول على تخفيض من قيمة التصوير الشعاعي للثدي (الماموغرام)، للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك لتحفيزهم على القيام بالفحوصات الروتينية المتعلقة بالكشف المبكر والذي يعد أهم وسيلة للعلاج.

كما قام الطلبة بتنفيذ أفكار إبداعية، لتسليط الضوء على أهمية الاهتمام بالتوعية حول سرطان الثدي، والتي تمثلت في المشاركة بالعديد من النشاطات مثل الفنون والحرف اليدوية وذلك داخل صرح جامعة AUM.

وكان أكثرها تميزا هو المجسم الضخم الذي يمثل شعار التوعية بمرض سرطان الثدي المعتمد عالميا، حيث قام الطلبة بوضع بصماتهم على المجسم كرمز للوحدة ودعم بعضهم البعض.



والجدير بالذكر أن الجامعة قامت بتنظيم حملة توعية حول سرطان الثدي للسنة السادسة على التوالي، ويأتي هذا الحدث في وقت تظهر فيه الإحصاءات أن سرطان الثدي في الكويت هو أكثر أنواع السرطان انتشارا، حيث يمثل ما يقارب 23% من مجموع السرطانات بين الرجال والنساء، و41% من مجموع السرطانات لدى النساء.

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