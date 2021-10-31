أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بشأن تجميد رصيد الاجازات الدورية المستحقة عن عامي 2021/2020 تضمن ما يلي:



مادة أولى: يجمد رصيد الاجازات الدورية المستحقة عن عامي 2021/2020 الذي لم ينتفع به الموظفون (كويتي - غير كويتي) الخاضعون للائحة شؤون التوظف في الهيئة العامة للبيئة ولا يسري عليه السقوط المنصوص عليه في المادة 49 من اللائحة المشار الى تعديلاتها. ويجوز الانتفاع بهذا الرصيد بالاضافة الى الاجازات التي تستحق بحد أقصى تسعين يوما في السنة، وتطبق كل من المادة 49 وتعديلاتها سالفة الذكر والرصيد المجمد طبقا لهذه المادة على المعنيين وفقا لطرق التعيين المختلفة.



مادة ثانية: في حالة انتهاء خدمة الموظف (كويتي - غير كويتي) يصرف له بدل نقدي عن الرصيد المجمد أو المتبقي منه بالاضافة الى البدل النقدي المقرر 180 يوما وفقا لنص المادة 49 من اللائحة.



مادة ثالثة: على الجهات المختصة العمل بمقتضاه وتطبيقه، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.