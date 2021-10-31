تحت رعاية وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس تنظم الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات مؤتمر (التكامل والمعيارية في التطبيقات الحكومية) خلال الفترة من 1/11/2021 حتى 7/11/2021.وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م. ناصر العيدان إن الجمعية بصدد تنظيم المؤتمر بالتزامن مع طرح وتقديم بعض التطبيقات الإلكترونية الحكومية التي تساعد المواطنين على انجاز معاملاتهم بكل سهولة عبر الانترنت دون حاجة لمراجعة الإدارات والهيئات والجهات الحكومية والخاصة.وأشار العيدان الى أن المؤتمر يضم العديد من المحاور المهمة ومنها توحيد التطبيقات الإلكترونية ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة ورفع جودة الخدمات التكنولوجية وكفاءتها لبناء كويت رقمية والوصول إلى مجتمع كويتي يتعامل رقميا في كل مناحي الحياة والاستفادة من كورونا.بالإضافة إلى بيانات المستخدمين السرية والمحافظة عليها من خلال تطوير وتعزيز الأمن السيبراني في جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والخاصة، حيث إنه يعتبر خط الدفاع عن البيانات والمعلومات على جميع الأجهزة الإلكترونية المرتبطة بشبكة الانترنت من الهجمات الرقمية الضارة وعمليات القرصنة وسرقة البيانات والتخريب التي تستهدف عادة الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو الابتزاز بالمال من المستخدمين.وأوضح العيدان أن المؤتمر يتناول أيضا المعايير والتحديات والفرص التي تواجه القطاع الخاص، لاسيما الدور الكبير الذي قامت به عدد من الشركات والجهات والمؤسسات الخاصة في دعم تقنية المعلومات في بداية أزمة كورونا ومنها قيام فريق تطوعي من الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات بزيارات لعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية لتقديم استشارات ونصائح تقنية تدعم سياسة الدولة في تطبيق التباعد الاجتماعي واختيار التقنية المناسبة ما يعكس دور وأهمية القطاع الخاص في مجال تقنية المعلومات، إلا أن التحديات كانت واضحة وهي ضرورة العمل على تغيير البنية التحتية لتتوافق مع التكنولوجيا والتحول الرقمي، بالإضافة إلى المعايير التي يجب تبنيها من خلال وضع الحكومة لمعايير عالية الجودة واختيار شركات عالمية على مستوى عال من الدقة في مجال التكنولوجيا لتطوير وتحسين أداء التحول الرقمي حتى تخرج الأعمال والبرمجيات على مستوى يليق بالمواطن الكويتي ويعكس مدى اهتمام الحكومة بتطوير هذا المجال لتنافس الدول الكبرى في تقديم التطبيقات الإلكترونية.