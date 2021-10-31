نفى المصرف المركزي السوري، ما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي عن نيته طبع فئة جديدة من العملة السورية.



وقال حاكم المصرف المركزي محمد عصام هزيمة لصحيفة «الوطن» المحلية، إنه «لا صحة مطلقا لما يتم تداوله حول قيام المصرف المركزي بطباعة عملة ورقية من فئة الـ 10 آلاف ليرة سورية».



وأضاف أن «العمل مستمر للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، ولا توجد أية ضرورة لطباعة فئات نقدية جديدة».



وحول منظومة الدفع الإلكتروني أشار هزيمة إلى أن المصرف المركزي يعمل على تطبيقها، كونها ستعمل على تخفيف تداول النقود الورقية بشكل كبير. بحسب تعبيره.



وسبق أن كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن المصرف المركزي السوري، الخاضع للعقوبات من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حقق 60 مليون دولار في عام 2020 من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات يرسل إلى سورية، مما يجعل عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسب المال، بحسب دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومركز العمليات والسياسات الفكرية ومركز تحليل العمليات والبحوث.



وقبل إصدار فئة الـ 5000 ليرة بنحو شهر، نفى المصرف المركزي ما تداولته وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل، عن استعداد المصرف التابع لطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ5000 ليرة سورية.