أكد فريق «منسقو استجابة سوريا» أن آلاف الأسر السورية في شمال سورية تواجه فصل الشتاء بالفقر والعوز، مع بدء موسم المطار وتدني درجات الحرارة بشكل كبير خلال الفترة القادمة.



وشدد في تقرير له على أن الكثير من الأسر النازحة تعيش في خيام غير مجهزة والمباني غير المكتملة، وهم عاجزون عن توفير أبسط سبل دفع البرد والجوع عنهم في مأساة باتت تتكرر مع كل شتاء.



وقال: «هذا العام، هناك مئات الآلاف من المدنيين تستقبل الشتاء ضمن المخيمات بعد أن أجبروا على الفرار من العمليات العسكرية في شمال غرب سورية، وتعاني المخيمات الحالية للنازحين داخلية من الاكتظاظ فيما بات من المحدود إيجاد المأوى في المنازل القائمة، وحتى العثور على مكان في مبنى غير مكتمل بات من الأمور شبه المستحيلة، حيث ازدادت أعداد المخيمات في مناطق شمال غرب سورية بشكل ملحوظ خلال الفترة السابقة لتصل أعداد المخيمات إلى 1.489 مخيما يقطنها 1.512.764 نسمة من بينها 452 مخيما عشوائيا يقطنها 233.671 نسمة.



وأضاف أن «الغالبية العظمى من النازحين هم من النساء والأطفال الذين لايزالون، إلى جانب غيرهم من النازحين داخلية، بحاجة ماسة إلى المساعدة والحماية الأساسية. وتشمل الاحتياجات الرئيسية الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة ونقص المحروقات خلافا لانتشار فيروس كورونا المستجد».



وحذر من أن «مستويات الفقر في المنطقة إلى مستويات قياسية تجاوزت 97% وارتفاع يومي في أسعار المواد الغذائية».



وناشد منسقو استجابة سورية جميع الفعاليات الاقليمية والدولية العمل على مساعدة المدنيين من خلال زيادة العمليات الإنسانية.



ومثالا على ذلك، يقطن في مخيم «الملعب» بأعزاز بريف حلب، أكثر من 100 عائلة منذ سنة ونصف معظمهم مهجرون من ريف حلب الغربي ومعرة النعمان، من خلال عقد رسمي مصدق من المحكمة مدته 5 سنوات، وتكفل بعض الخيرين ببناء منازل لهم في المخيم، لكن الجهات المسؤولة عن المخيم أنذرتهم بإخلائه خلال 10 أيام. وسكان المخيم يبحثون عن حل قبل أن يضطروا إلى مواجهة فصل الشتاء في العراء.