القاهرة - سامي عبدالفتاح



يوم حاشد وساخن في الجولة الثانية للدوري المصري والذي يشهد 5 مباريات دفعة واحدة، إذ ستكون البداية في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت، بلقاء سيراميكا مع الإسماعيلي، الذي تلقى رباعية نظيفة من الأهلي في الجولة الأولى، وفي نفس التوقيت يلعب مصر المقاصة مع الجونة بملعب الكلية الحربية، وفي السادسة والنصف مساء بتوقيت الكويت يستضيف طلائع الجيش بطل العام الماضي الزمالك بملعب برج العرب، وفي التوقيت نفسه سيكون لقاء فاركو مع بيراميدز، على يختتم اليوم بسهرة كروية في التاسعة مساء، بملعب ستاد السلام بلقاء صاحبي الصدارة الأهلي والبنك الأهلي.



وفي مفاجأة انتخابية كبرى، خسر رئيس نادى سموحة م.محمد فرج عامر منصبه بعد 23 عاما أمام منافسه ونائبه في المجلس السابق المحاسب وليد عرفات.



وبحسب البيان الرسمي لنادي سموحة، حسم عمر الغنيمي منصب نائب الرئيس كما فاز كل من أحمد عجلان، أشرف مختار، أحمد فتح الله، أحمد العادلي بمقاعد العضوية فوق السن (35 عاما)، بينما فازت ماهينور سامح بعضوية مجلس إدارة النادي تحت السن.



وتدرج وليد عرفات في مناصبه داخل مجلس إدارة سموحة، فكان عضوا منذ 2002 حتى 2013، والقائم بأعمال أمين الصندوق للنادي من 2013 حتى 2017، ونائب رئيس مجلس الإدارة من 2017 حتى 2021.