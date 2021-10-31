

أطلق نادي الألعاب الشتوية الكويتي أمس منافسات بطولة الدوري الكويتي الوطني لهوكي الجليد للأطفال للموسم الرياضي (2021 - 2022) للمرة الأولي بمشاركة 4 فرق محلية والذي يضم اقامة مسابقات لثلاث فئات سنية.



وقال رئيس النادي فهيد العجمي ان البطولة تشمل فئات البراعم (تحت 9 سنوات) والاشبال (تحت 12 سنة) والناشئين (تحت 15 سنة) بمشاركة أندية ستارز وفالكون والووريرز والكاملز، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي لدعم اللاعبين من الفئات العمرية الصغيرة لبناء جيل من اللاعبين الواعدين في الرياضة الأسرع بالعالم باعتبار انهم سيكونون مستقبل اللعبة في البلاد مشيدا بجهود الكوادر الفنية والإدارية المشرفة على هذه الفرق وعلى تنظيم الدوري.



وأضاف أن هذا الدوري الذي تقام مبارياته بصالة النادي بمنطقة بيان يعد فرصة لاختيار افضل اللاعبين للمنتخب الكويتي للمشاركة في دورة الأولمبية للأطفال المقبلة، علما أن منتخب الكويت شارك بالنسخة السابقة التي أقيمت في مدينة سخالين الروسية قبل عامين.



وذكر أن اللاعبين من منتسبي مدرسة النادي والمخصصة للفئات العمرية الصغيرة، معربا عن اطمئنانه لمستقبل اللعبة في البلاد في ظل تمتع هؤلاء اللاعبين الواعدين بمهارات فنية عالية واتقانهم لكل فنون اللعبة.