الدوحة - فريد عبدالباقي



اتفق المدرب الإسباني لنادي السد القطري تشافي هيرنانديز مع إدارة النادي على مغادرة الفريق بعد لقاء القمة أمام الدحيل في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري القطري المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، وذلك من أجل تولي مهمة تدريب نادي برشلونة الإسباني بدلا من الهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته مؤخرا من تدريب النادي الكاتالوني.



ورفض نادي السد فكرة الاستغناء عن مدربه تشافي بدون الحصول على الشرط الجزائي البالغ مليون يورو، لاسيما أنه مرتبط بعقد مع السد لمدة موسمين ينتهي 2023.



وكثفت إدارة نادي السد اتصالاتها مع المدرب البرتغالي مانويل جوسفالدو فيريرا لخلافة تشافي واستكمال الموسم مع الفريق، حيث سبق له تدريب السد قبل إسناد المهمة إلى تشافي عقب اعتزاله الكرة مباشرة، وقد حقق فيريرا مدرب الزمالك المصري السابق العديد من البطولات مع نادي السد.. كما فتحت الإدارة باب الاتصالات مع المدرب الأوروغوياني للسد السابق خورخي دانيال فوساتي من أجل الحصول على توقيعه لتولي القيادة الفنية للفريق القطري، عقب نهاية الجولة التاسعة، لاسيما أن مسابقة دوري نجوم QNB ستتوقف لمدة 50 يوما بسبب ارتباطات منتخب قطر بخوض تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، حيث يلعب العنابي مباراتي صربيا وأذربيجان يومي 12 و14 نوفمبر المقبل، بجانب الاستعداد لخوض مباريات كأس العرب التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، حيث يدشن العنابي مبارياته بمواجهة المنتخب البحريني يوم 30 نوفمبر.



من جانب آخر، يقترب منتخب قطر الأولمبي من بلوغ نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما في أوزبكستان 2022، حيث يلتقي مع منتخب سورية في الـ 6:00 مساء اليوم على ستاد خليفة الدولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية التي تستضيفها الملاعب القطرية.



ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بالعلامة الكاملة، ويليه منتخب سورية بـ 4 نقاط، ويدخل العنابي لقاء اليوم بفرصتين، الفوز أو التعادل لحسم الصدارة لصالحه والتأهل مباشرة إلى النهائيات حيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ 11.



إلى ذلك، تختتم اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري القطري بإقامة مباراتين فيلتقي السيلية مع أم صلال في الـ 5:15 مساء، ويليه لقاء يجمع بين الغرافة والوكرة في الـ 7:30 مساء.