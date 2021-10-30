الرياض - - اشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح بالجهود الكبيرة للمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ والمبادرات الرائدة التي يقوم بها في مجال الترفيه.



واكد السفير الشيخ علي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال تكريمه للمستشار ال الشيخ ان ما شهده مجال الترفيه في المملكة في السنوات الاخيرة من تطور كبير واضح للجميع وملموس أتى بجهود جبارة وعمل دؤوب ومستمر وكبير من قبل المستشار ال الشيخ وفريق العاملين معه.



ولفت الشيخ علي الى ان قطاع الترفيه بشكل عام في المملكة اصبح محط انظار المنطقة الا ان (موسم الرياض) يعتبر حدثا استثنائيا وحقق نجاحا باهرا في اول مواسمه ونحن الان نشهد كيف كان الترقب للموسم الثاني له وهو ما تؤكده الارقام والاقبال الكبير من الجماهير منذ اليوم الاول له.



وقال السفير الصباح ان هذه الجهود المبذولة تستحق التكريم وان تكون نموذجا في كيفية تطوير القطاع السياحي في دول الخليج وجذب الاستثمارات اليها ما يبين ان العمل المخطط له والمدروس يؤتي ثماره ويحقق النجاحات.



واكد الشيخ علي ان العمل المتواصل حقق انجازا مشهود باقامة مناطق الموسم الاربعة عشر ومنها (بوليفارد رياض سيتي) و(المربع) و(وينتر وندر لاند) في وقت قياسي خلال اربعة اشهر داعيا المواطنين وأسرهم لزيارة الرياض والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة في تجربة جميلة تناسب جميع الاعمار.