استعاد بايرن ميونيخ ثقته سريعا بتحقيق فوز كبير خارج أرضه على حساب يونيون برلين 5-2 أمس ضمن منافسات الجولة الـ 10 من الدوري الألماني.



وتمكن الفريق «البافاري» في تضميد جراحه، بعدما حقق الفوز في أول مباراة له بعد خسارته التاريخية في كأس ألمانيا على يد بوروسيا مونشنغلادباخ 0-5.



وجاءت أهداف البايرن بواسطة روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، وليروي ساني، وكينغسلي كومان، وتوماس مولر في الدقائق (15، 23، 34، 60 و79)، فيما أحرز نيكو غيسيلمان وجوليان رييرسون هدفي يونيون برلين (43 و64)، ليعزز الفائز صدارته في ترتيب «البوندسليغا» برصيد 25، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 16 نقطة، متراجعا إلى المركز السادس.



والفريق البافاري دخل بتشكيلة تخللها بعض التغييرات عن التي بدأ بها مباراته الماضية أمام غلادباخ، حيث فضل المدرب الألماني جوليان ناغلسمان وضع دايوت أوباميكانو وبينيامين بافارد على مقاعد البدلاء لصالح نيكلاس سولي وجوسيب ستانيشيتش.



وفي مباريات أخرى، خسر أرمينيا بيليفيلد على ملعبه من ماينز 1-2، وتغلب فرايبورغ على ضيفه غرويتر فورت 3-1، وخرج فولفسبورغ فائزا على باير ليفركوزن في ملعب الأخير 2-0، كما فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه كولن 2-0.