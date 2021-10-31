عرقل برايتون تقدم ليڤربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وانتزع تعادلا ثمينا 2-2 معه أمس في المرحلة العاشرة من المسابقة، والتــي شهـــدت اليوم أيضـــا فوز تشلســي على مضيفـه نيوكاســـــل 3-0 وخســارة مان سيتي أمام ضيفه كريستال بالاس 0-2.

على استاد آنفيلد فشل ليڤربول في اجتياز اختبار مهم في مواجهة برايتون وسقط في فخ التعادل 2-2 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، مقابل 16 نقطة لبرايتون.

وتقدم ليڤربول بهدفين سجلهما جوردان هيندرسون والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين (4)و(24)، لكن برايتون عاد من بعيد وانتزع التعادل بهدفين سجلهما الزامبي إينوك مويبو والبلجيكي لياندرو تروسارد في (41) و(65) ليكون التعادل الرابع لليڤربول مقابــــل ستة انتصارات في المسابقة هذا الموسم.

وعلى استاد «الاتحاد» في مانشستر حرم كريستال بالاس المدرب الإسباني غوسيب غوارديولا من الاحتفال بالمباراة رقم 200 له على رأس القيادة الفنية لفريق مانشستر سيتي وتغلب على صاحب الأرض 2-0.

سجل الإيڤواري ويلفريد زاها الهدف الأول لكريستال بالاس في الدقيقة السادسة، ثم أضاف كونور كالاغر الهدف الثاني (88) ليحقق كريستال بالاس الفوز الأول له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وشهدت نهاية الشوط الأول طرد إيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي، ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 12 نقطة، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 20 نقطة.

وواصل تشلسي تربعه منفردا على صدارة جدول المسابقة بالفوز الكبير على مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف نظيفة سجلها رييس جيمس في الدقيقتين 65 و77 وجورجينهو من ضربة جزاء (81).

ورفع تشلسي رصيده إلى 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ليڤربول، وتجمد رصيد نيوكاسل عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتابع أرسنال زحفه نحو أندية الطليعة، عندما جمد انتفاضة ليستر سيتي وعاد بفوز ثمين بهدفين من عقر داره.

ويتواجه اليوم نوريتش سيتي مع ليدز يونايتد، ويستضيف أستون ڤيلا نظيره وست هام.

ليڤربول وليستر وجهاً لوجه في «الرابطة»

الى ذلك، يستضيف ليڤربول في ربع نهائي كأس رابطة الأندية لكرة القدم ليستر سيتي، فيما يتوجه تشلسي الى جاره برنتفورد بحسب القرعة التي سحبت أمس.

وفي ديربي لندن آخر، يلتقي وست هام الذي أقصى مان سيتي حامل اللقب في آخر أربعة مواسم، جاره توتنهام.

ويلاقي أرسنال على ملعبه الإمارات سندرلاند، الوحيد من خارج البريمييرليغ، وتقام المباريات في 21 و22 ديسمبر.

وبعد خروج سيتي يبدو تشلسي مرشحا قويا إلى جانب ليڤربول لإحراز اللقب.