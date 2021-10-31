سجل البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور ثنائية ليعيد ريال مدريد إلى نغمة الانتصارات وصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه 2-1 على مضيفه إلتشي ضمن افتتاح المرحلة الثانية عشرة. وأحرز فينيسيوس (21 عاما) الهدفين في الدقيقتين 22 و73 رافعا رصيده إلى سبعة أهداف في الليغا، ليحتل وصافة ترتيب الهدافين خلف زميله الفرنسي كريم بنزيمة (9) الذي غاب عن المباراة.



وأكمل أصحاب الأرض ربع الساعة الأخير بـ 10 لاعبين بعد طرد راوول غوتي إثر إنذار ثان (63) قبل أن يقلص البديل بيري ميا الفارق (86).



وكان نادي العاصمة اكتفى بالتعادل السلبي على أرضه ضد أوساسونا في أعقاب فوزه بالكلاسيكو ضد غريمه برشلونة في معقل الأخير الأسبوع الفائت.



ورد فينيسيوس على مدرب منتخب البرازيل تيتي الذي استبعده من المنتخب رغم تألقه اللافت مع ريال مدريد. ورفع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي حقق فوزه الثاني في 5 مباريات في الليغا، رصيده إلى 24 نقطة من 11 مباراة (لديه مباراة مؤجلة) بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد الثاني الذي سيستعيد الصدارة في حال فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو في ديربي الباسك. ويدرك أتلتيكو مدريد أهمية استضافته اليوم لريال بيتيس بعد سقوطه في فخ التعادل المخيبة أمام ليفانتي 2-2.