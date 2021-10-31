يصطدم ميلان بعقبة مضيفه روما اليوم في المرحلة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في مسعاه المعقد لاستعادة أمجاده. ويقود ميلان، متصدر الترتيب بالتساوي مع نابولي، مهاجمه الأربعيني السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي خاض أربع مباريات فقط هذا الموسم بعد استسلام أوتار ركبته. ويعيش ميلان بقيادة المدرب ستيفانو بيولي أفضل أيامه منذ سنوات، إذ فاز تسع مرات وتعادل مرة هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر. ويلتقي «الروسونيري» غريما قديما عندما يزور العاصمة لمواجهة روما بقيادة المدرب الجدلي البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قاد غريمه إنتر إلى المجد بين 2008 و2010. وينوي نابولي تحقيق سلسلة انتصارات جديدة، بعدما أوقف روما انتصاراته الثمانية الرائعة مطلع الموسم بتعادل سلبي. وبعد فوز منطقي على أرض بولونيا 3-0، يحل على المتواضع ساليرنيتانا وصيف القاع.



ويتقدم «بارتينوبي» ميلان في الصدارة بفارق الأهداف (+19 مقابل +14).



وبعدما استعاد طريق الفوز إثر مباراتين اخفاقين أمام لاتسيو (1-3) ويوفنتوس (1-1)، يستقبل حامل اللقب إنتر، صاحب المركز الرابع عشر أودينيزي الذي لم يفز في آخر سبع مباريات.



وفيما يحتل إنتر المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن الصدارة، يملك أقوى هجوم (26)، بينها سبعة أهداف لمهاجمه البوسني المخضرم إدين دجيكو (35 عاما).



ويلتقي أيضا فيورنتينا مع سبيزيا وجنوى مع فنيتزيا وساسولو مع امبولي.



أتلانتا يتعادل مع لاتسيو



إلى ذلك، انتزع أتالانتا نقطة ثمينة من ضيفه لاتسيو بعدما تعادلا 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل هدفي لاتسيو بيدرو رودريغيز وشيرو إيموبيلي في (18) و(74)، فيما سجل هدفي أتالانتا دوفان زاباتا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول ومارتن دي رون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع لاتسيو رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، كما رفع أتالانتا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس.