دعا رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد زيد العتيبي المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، الى الكشف عن خطط الجامعة ومشاريعها المستقبلية ورؤيتها نحو استقطاب الكفاءات والخبرات أصحاب شهادات الماجستير والدكتوراه من الكوادر الوطنية.



وقال العتيبي في تصريح صحافي، إن اجتماع مجلس الجامعات الحكومية لبحث المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم لمباشرة أعمالهم يعد خطوة جيدة وبداية موفقة لإنشاء جامعة حكومية ثانية بعد أكثر من أربعة عقود للمطالبة بإنشاء جامعات حكومية تسهم في حل مشاكل التعليم المتكررة عاما بعد آخر.



وشدد العتيبي على ضرورة توفير كل السبل والاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها المجلس التأسيسي لوضع الرؤى والسياسات ورسم خارطة طريق لاستقبال أول دفعة من الطلبة للدراسة في الجامعة في القريب.



ودعا العتيبي مجلس الجامعة للكشف عن التخصصات والبرامج الدراسية التي ستبدأ بها الجامعة لدفع أصحاب المؤهلات العلمية الى استكمال دراستهم العليا في الماجستير والدكتوراه بالتخصصات المطلوبة.



وذكر العتيبي أن الجمعية بها العديد من الكوادر الوطنية الحاصلون على الماجستير والدكتوراه من أعرق وأرقى الجامعات الدولية والعالمية من أصحاب الخبرات والكفاءات والقادرين على المشاركة والإسهام في تطوير التعليم والنهوض بالمستوى الأكاديمي والجامعي، لافتا إلى أن الجمعية لديها قاعدة كبيرة من البيانات والمعلومات للأساتذة من حملة الماجستير والدكتوراه.



واختتم العتيبي بضرورة التوجه نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفتح برامج جديدة تتواكب مع ما أفرزته جائحة كورونا من تخصصات ووظائف جديدة في سوق العمل.