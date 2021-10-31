قال ممثل الكويت في الاتحاد الدولي للمحامين وعضو مجلس إدارته المحامي الكويتي عبدالرحمن الطاحوس، إن الكويت ستحتضن ورشات وبرامج قانونية وأنشطة سنوية للاتحاد اعتبارا من العام المقبل.



وأضاف الطاحوس، وهو نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية لشؤون العلاقات الدولية في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمحامين في العاصمة الإسبانية مدريد، أن «الكويت ستستضيف على الأقل نشاطا سنويا واحدا للاتحاد»، مشيرا إلى أن ذلك هو «ثمرة مبادرة كويتية تمت الموافقة عليها من قبل رئاسة الاتحاد».



وأوضح ان ذلك جاء في ضوء الإشادة الواضحة بالمشاركة الكويتية في فعاليات المؤتمر وبدور الكويت وجمعية المحامين الكويتية في الاتحاد الدولي للمحامين على الرغم من حداثة عهد الكويت في الاتحاد وانضمامها إليه في عام 2019، مؤكدا في هذا السياق على أهمية رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.



وأوضح الطاحوس انه حرص على اقتراح أن تكون اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد بوصفها لغة قادرة على استيعاب جميع الثقافات والحضارات جنبا إلى جنب مع اللغات المعتمدة وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.



وشدد على أن ذلك يأتي دون شك تعزيزا للهوية العربية واستجابة لما يقدمه الأعضاء العرب من إثراء قانوني حي وأطروحات فعالة تخدم مهنة المحاماة والقانون بشكل عام.



ووصف الطاحوس الذي يترأس وفدا كويتيا مشاركة الكويت في أعمال المؤتمر السنوي الذي يقام لمدة 3 أيام في إسبانيا، والذي يتجاوز عدد المشاركين فيه 500 محام ومحامية من جميع دول العالم، بأنها «فعالة وإيجابية على الصعد كافة».



ولفت إلى أن هذه المشاركة تأتي امتدادا وتأكيدا على الفعالية التي أقيمت بالكويت عام 2019 عندما تم الاتفاق على عقد برنامج قانوني دولي من قبل الاتحاد الدولي للمحامين بالكويت في بداية عام 2022 بمشاركة جميع الأعضاء العرب على النحو الذي يعكس التضامن الفعال لأعضاء دول الخليج العربي في إعداد مشاريع تنهض بمهنة المحاماة ومصالح المحامين.