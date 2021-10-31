شطب قائمة الحرة من خوض الانتخابات وشطب جميع المتسببين بهذه الأحداث

ألاء خليفة

قررت الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت، الغاء انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع المملكة المتحدة والتي كان من مقرر انعقادها بتاريخ 30 اكتوبر الجاري وذلك بسبب احداث الشغب وتعمد تعطيل سير العملية الانتخابية مما اعاق استمرار سير الانتخابات.

كما تم تشكيل لجنة انتقالية من الهيئة الادارية السابقة لادارة شؤون الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة ولحين اقامة الانتخابات برئاسة ناصر مرزوق الغانم وعضوية كلا من عثمان النجار ، علي رجب ، عقيل الخالدي ، عثمان الفيلكاوي.

والجدير بالذكر انه قد تم شطب قائمة الحرة من خوض انتخابات الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وتقام الانتخابات الجديدة بناء على تسجيل القوائم المتنافسة على نفس الانتخابات كما تم شطب جميع المتسببين بهذه الاحداث وتعطيل العملية الانتخابية وتجميد عضويتهم للجمعية العمومية.

وتم دعوة اللجنة المشرفة على الانتخابات للاجتماع مع الهيئة التنفيذية لعرض آخر المستجدات وكافة التفاصيل المتعلقة بالاحداث والنظر فيما يجب اتخاذه من قرارات اضافية.