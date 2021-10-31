غادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوفد المرافق لسموه البلاد اليوم، متجها الى مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة الصديقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في (قمة قادة العالم) والتي تنطلق من خلالها الدورة ال26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ والتي تبدأ أعمالها غدا.

ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم كلا من وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور احمد الناصر ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

وكان في وداع سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.