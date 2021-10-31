عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة الاستئناف قبل قليل، حكم أول درجة القاضي بالحبس المؤبد للمواطنة المتهمة بقتل زوجها أوائل شهر أبريل العام الماضي داخل شقتهما في منطقة المسايل، وقضت مجددا بإعدامها شنقا عن تهمة القتل العمد.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت خلال شهر مايو الماضي بالحبس المؤبد للمتهمة، وببراءة شخص آخر اتهم بالتستر عليها وإخفائها.

يذكر أن رجال المباحث كانوا قد ألقوا القبض على المتهمة داخل جاخور في منطقة كبد يعود لشخص على علاقة بها بعد فرارها من موقع الجريمة، حيث اعترفت بضربه بمزهرية ومطرقة على رأسه إثر مشاجرة وقعت بينهما ثم لفت جثته بـ«زولية» وهربت من المكان.