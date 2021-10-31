‎تمكن رجال مراقبة التفتيش والاستيداع بالصليبية، خلال فترة الشهرين الماضيين من ضبط كمية من المواد التموينية الممنوع تصديرها خارج البلاد نحو 4000 سلعة تموينية وذلك إثر تفتيش بعض الشحنات الصادرة.

‎وفي هذا الصدد، قال السيد جاسم الغانم، مراقب التفتيش والاستيداع في الجمرك البري إن إدارة الجمرك البري تقوم بتفتيش جميع الشحنات الصادرة، وأثناء تفتيش بعضها يتم العثور على مواد تموينية يمنع تصديرها خارج الكويت، ومن ثم يتم عمل محضر ضبط ودفع الغرامات المستحقة.

‎وأضاف أنه يتم تجميع هذه المواد التموينية داخل مستودع الجمرك البري ومن ثمَّ يتم عمل كتاب بين الجمرك البري وإدارة التموين التابعة لوزارة التجاره لاستلام المواد التموينية التي تم ضبطها.