سيرت جمعية الرحمة العالمية عدداً من القوافل والحملات الطبية الشاملة في جيبوتي، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين، وممثلين رسميين عن وزارة الصحة الجيبوتية، بهدف توفير الرعاية الطبية والخدمات الصحية للمرضى المحتاجين.

وفي هذا السياق، قال رئيس قطاع أفريقيا بالإنابة في جمعية الرحمة العالمية بدر بورحمة: إن القوافل والحملات الطبية، اشتملت على عدد من التخصصات الطبية المختلفة لعلاج مرضى العيون والقلب والعظام والباطنية والأطفال والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى عمليات إزالة المياه البيضاء والقسطرة القلبية والشفة الأرنبية.

وأوضح بورحمة، أن أكثر من 1000 مريض محتاج قد استفادوا من تلك الحملات الطبية المتنوعة، مؤكداً أن الرحمة العالمية واصلت تسيير قوافلها الطبية للمرضى في جيبوتي على مدار عشر سنوات متتالية دون انقطاع، مضيفاً أن حملة مكافحة العمى التي أطلقتها الجمعية للمحتاجين في جيبوتي عادت بالنفع على 5000 مريض محتاج منذ انطلاقتها الأولى.

وبين رئيس قطاع أفريقيا أن تلك القوافل تأتي ضمن جهود الرحمة العالمية في تقديم وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمرضى الذين لا يملكون تكلفة العلاج، وتحقيقاً لجوانب التوعية والحفاظ على الصحة العامة، في ظل انتشار العديد من الأمراض والأوبئة داخل عدة مجتمعات بالقارة الأفريقية.

هذا وتعمل الرحمة العالمية على دعم الجوانب الصحية والطبية للمجتمعات الأشد احتياجاً، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة، وضعف الخدمات الصحية في العديد من المناطق حول العالم.

واختتم بورحمة تصريحه بتقديم الشكر للمحسنين الكرام من أهل الخير والعطاء والإحسان، الذين لا يدخرون جهداًن في دعم مشروعات الرحمة العالمية المختلفة داخل قارة أفريقيا، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يخلف عليهم بالخير ويكتب لهم الأجر والثواب.