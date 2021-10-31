حنان عبد المعبود



أعلنت نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د. نوال الحمد، أن الكويت حققت تحسن ملحوظ في خدمات صحة الأمهات والرضع وصغار الأطفال.



وفي جانب الرضاعة عالميا بينت أن 43% فقط من الأطفال يبدأون بالرضاعة الطبيعية في غضون الساعات الأولى من الولادة و38% يرضعون حصريا حليب الأم خلال الستة أشهر الأولى من العمر، ويتم ادخال الأطعمة التكميلية عند عمر الستة أشهر لدى 55% فقط من الرضع.

بينما في الكويت وفقا لنتائج برنامج الترصد التغذوي لعام 2019 فإن 50 % من الأطفال يبدأ بالرضاعة الطبيعية في غضون الساعات الأولى من الولادة و80% يرضعون حصريا حليب الأم خلال الستة أشهر الأولى من العمر، ويتم ادخال الأطعمة التكميلية عند عمر الستة أشهر لدى 70% من الرضع.