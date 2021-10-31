وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا ًإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قال في مقدمته: نمى إلى علمنا أن وزارة الدفاع تنوي خفض علاوات العسكريين إلى الحد الأدنى علماً بأن أغلب العسكريين يستحقون الحد الأعلى من خلال اللجان المشكلة بالوزارة بسبب الأثر الرجعي المقرر من شهر 4/2021.

على الرغم من أن وزارة الداخلية والحرس الوطني صرفتا لمنتسبيهما العلاوات المقررة لهم وبالأثر الرجعي.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

- ما مدى صحة هذا الخبر- إذا كان الجواب بالإيجاب هل تم تشكيل لجنة لدراسة العلاوات والبدلات لكافة العسكريين (ضباط- ضباط صف- وأفراد) تزويدي بصورة ضوئية من قرارات اللجنة المشكلة إن وجدت؟

- بيان سبب عدم صرف العلاوات للعسكريين بأثر رجعي من شهر 4/2021 أسوة بزملائهم رجال قوة الشرطة والحرس الوطني؟